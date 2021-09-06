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    • Ekonomi
    • 06.09.2021 11:57
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    • 06.09.2021 11:57
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    6 Eylül 2021 konut kredisi son dakika faiz oranları! 5 ve 10 yıllık Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, DenizBank, TEB faiz oranları

    Hem özel bankalar hem de devlet bankaları şartları gerçekleştiren vatandaşlara kredi desteği sağlamaktadır. Pek çok kredi çeşidi bulunurken, haberimizde sizler amacıyla konut kredisi veren bankaların faiz oranlarını hesapladık. 5 ve 10 senelik ödeme planına göre değişen bu oranları ayrı ayrı olarak listede görebilirsiniz. Bu hesaplamada 150 bin TL’lik konut kredisinin 5 ve 10 senelik faiz oranlarını göreceksiniz. Konut kredisi gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir.

    takvim.com.tr
    5 ve 10 yıllık Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, DenizBank, TEB faiz oranları...

    Ev alırken konut kredisi faiz oranları ve ödeme planlarını araştıranlar amacıyla bankaların cazip fırsatlarını bir araya getirdik. Hayalinizdeki eve kavuşmak amacıyla 5 ve 10 senelik konut kredisi faiz oranlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Koronavirüs salgını ardından konut fiyatları hem kira manasında hem de satış manasında bir hayli artış gösterdi. Bu artışlar nedeniyle pek çok şahıs konut kredisi çekmek amacıyla bankaların yolunu tutuyor. Sizler amacıyla konut kredisi veren bankaların 5 senelik ve 10 senelik ödeme planlarını bir araya getirdik. İşte o liste…

    5 VE 10 YILLIK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    Hem özel bankalar hem de devlet bankaları şartları sağlayan kişilere kredi desteği sağlamaktadır. Pek çok kredi çeşidi bulunurken, haberimizde sizler için konut kredisi veren bankaların faiz oranlarını hesapladık. 5 ve 10 yıllık ödeme planına göre değişen bu oranları ayrı ayrı olarak listede görebilirsiniz. Bu hesaplamada 150 bin TL'lik konut kredisinin 5 ve 10 yıllık faiz oranlarını göreceksiniz.

    BANKALARIN 5 YILLIK KREDİ FAİZ ORANLARI

    Türkiye İş bankası 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

    Faiz oranı: Yüzde 1.40 Aylık taksit 3721 TL Toplam ödeme: 224 bin 334 TL

    Akbank 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

    Faiz Oranı: Yüzde 1.37 Aylık Taksit: 3683 TL Toplam Maliyet 222 bin 829 TL

    Ziraat Bankası 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

    Faiz Oranı: Yüzde 1.37 Aylık Taksit 3683 TL Toplam Maliyet 222 bin 658 TL

        DenizBank 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

        Faiz Oranı: Yüzde 1.68 Aylık Taksit 3987 TL Toplam Maliyet: 241 bin 815 TL

        Fibabanka 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

        Faiz Oranı: Yüzde 1.72 Aylık Taksit: 4028 TL Toplam maliyet: 243 bin 483 TL

        HSBC 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

        Faiz Oranı: Yüzde 1.80 Aylık Taksit 4109 TL Toplam Maliyet 248 bin 696 TL

        Anadolubank 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

        Faiz Oranı: Yüzde 1.85 Aylık Taksit: 4160 TL Toplam Maliyet 251 bin 763 TL

        Odeabank 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

        Faiz Oranı: Yüzde 1.89 Aylık Taksit:4201 TL Toplam Maliyet 253 bin 747 TL

        Şekerbank 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

        Faiz oranı: Yüzde 2.09 Aylık taksit: 4410 TL Toplam Maliyet 268 bin 542 TL

        TEB 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

        Faiz Oranı: Yüzde 1.37 Aylık Taksit: 3683 TL Toplam Maliyet 222 bin 681 TL

        Yapı Kredi 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

        Faiz Oranı: Yüzde 1.37 Aylık Taksit: 3683 TL Toplam Maliyet 222 bin 958 TL

        Vakıfbank 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

        Faiz Oranı: Yüzde 1.37 Aylık Taksit: 3683 TL Toplam Maliyet 223 bin 176 TL

        Halkbank 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

        Faiz Oran: Yüzde 1.41 Aylık Taksit 3721 TL Toplam Maliyet 225.350 TL

        Garanti BBVA 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

        Toplam Maliyet 228.147 TL

        Faiz Oranı: Yüzde 1.46 Aylık Taksit: 3770 TL Toplam Maliyet: 226.543 TL

        QNB Finansbank 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

        Faiz Oranı: Yüzde 1.51 Aylık Taksit 3819 TL Toplam Maliyet 231.059 TL

        ING 5 yıllık konut kredisi faiz oranı

        Faiz Oranı: Yüzde 1.61 Aylık Taksit: 3918 TL Toplam Maliyet: 236.971 TL

            BANKALARIN 10 YILLIK KREDİ FAİZ ORANLARI

            DenizBank 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 352.340 TL Faiz Oranı %1,68 Aylık Taksit 2.915 TL

            Fibabanka 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 357.354 TL Faiz Oranı %1,72 Aylık Taksit 2.963 TL

            HSBC 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 369.333 TL Faiz Oranı %1,80 Aylık Taksit 3.060 TL

            Anadolubank 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 376.677 TL Faiz Oranı %1,85 Aylık Taksit 3.121 TL

            Odeabank 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 382.109 TL Faiz Oranı %1,89 Aylık Taksit 3.170 TL

            Şekerbank 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 414.461 TL Faiz Oranı %2,09 Aylık Taksit 3.421 TL

            Akbank 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 308.335 TL Faiz Oranı %1,37 Aylık Taksit 2.554 TL

            Ziraat Bankası 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 308.164 TL Faiz Oranı %1,37 Aylık Taksit 2.554 TL

            TEB 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 308.187 TL Faiz Oranı %1,37 Aylık Taksit 2.554 TL

            Yapı Kredi 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 308.464 TL Faiz Oranı %1,37 Aylık Taksit 2.554 TL

            Vakıfbank 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 308.682 TL Faiz Oranı %1,37 Aylık Taksit 2.554 TL

            İş Bankası 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 312.806 TL Faiz Oranı %1,40 Aylık Taksit 2.588 TL

            Halkbank 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 313.988 TL Faiz Oranı %1,41 Aylık Taksit 2.599 TL

            Garanti BBVA 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 320.742 TL Faiz Oranı %1,46 Aylık Taksit 2.657 TL

            QNB Finansbank 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 327.655 TL Faiz Oranı %1,51 Aylık Taksit 2.714 TL

            ING 10 yıllık kredi faiz oranı:

            Toplam Maliyet 338.870 TL Faiz Oranı %1,59 Aylık Taksit 2.808 TL


                Ev kredisi ile mortgage arasındaki fark nedir?

                Amerikan filmlerinden aşina olduğumuz "Mortgage" kavramı 2007 yılının Mart ayından itibaren ülkemizde de uygulanmaya başladı. Çoğu kişinin önceliği de bir ev almak olunca kısa sürede büyük ilgi gördü. Peki mortgage kredisi ile nasıl ev sahibi olunur, ev kredisi ile mortgage arasındaki fark nedir, kısaca anlatmaya çalışalım.

                Vade süresi farkı

                Mortgage sistemi ile bilindik konut kredi arasındaki en önemli fark, geri ödeme süresi. Konut kredisi olarak verilen finansmanlarda şuan için en fazla 120 aya yani 10 yıla kadar vade sunulabiliyor. Ancak mortgage sisteminde bu vadenin 30 yıla kadar uzayabildiğini biliyoruz.

                Faizler arasındaki fark

                İki sistem, barındırdıkları faizlerle de birbirinden ayrılıyor. Konut kredilerine sabit faiz uygulanır ancak mortgage de bunu siz seçebiliyorsunuz. Yani istediğiniz taktirde değişken faiz opsiyonunu tercih edebiliyorsunuz.

                Alacağınız finansmanın faizini değişken olarak seçtiğiniz taktirde ülkenin enflasyonuna göre faiz oranları da değişeceği için ödeyeceğiniz taksit tutarında güncellemeler olabiliyor.

                Temerrüt durumundaki fark

                Bankacılık deyimiyle temerrüt, ödenecek olan borcu standart sürenin üzerinde gecikmesidir. Konut ve mortgage kredilerinde ödemeler genellikle aylık taksitler halinde olduğu için buradaki temerrüt 2 ay üst üste taksitin ödenmemesi anlamına gelir.

                Konut kredisinin geri ödemesi esnasında eğer temerrüte düşerseniz banka size o yıl içerisinde bu durumu tolere etme fırsatı verir. Yani takip ya da icra işlemleri başlamadan önce geç de olsa borcunuzu kapatabilirsiniz.

                Mortgage kredilerinde ise ödeme iki kez üst üste geciktiği zaman bankanın daha farklı bir tutum uygulama hakkı vardır. Burada banka, kredinin tamamının geri ödenmesini talep edebilir. Ayrıca ev bankanın ipoteğinde olduğu için o güne kadar ödenen taksitleri geri verip evi satışa sunma hakkı da vardır.

                Ev kredisi ile mortgage arasındaki fark nedir sorusuna verebileceğimiz yanıt genel olarak bu şekildedir.

                Kimler ev veya mortgage kredisi alabilir?

                Her iki kredi türünün de koşulları birbiriyle benzerlik gösterir. Buna göre kredi başvurusunda bulunacak kişiden talep edilenler şunlardır.

                Reşit olma: Bankaya kredi başvurusu yapacak kişinin on sekiz yaşından büyük olması ve herhangi bir akıl rahatsızlığının bulunmaması gerekir.
                Gelir beyanı: Bankalar, kredi verecekleri kişinin düzenli bir gelirinin olmasını ve bunu resmi olarak ispat etmesini bekler. Kişi sigortalı çalışansa hizmet dökümü, iş yeri sahibiyse vergi levhası gibi evraklarını ibraz etmesi gerekir.
                İkamet bilgisi: Kişinin halihazırda yaşadığı yeri gösteren resmi belgeyi de sunması beklenir.
                Yukarıda saydıklarımız kişisel olarak taşıması gereken niteliklerdir. Bunun dışında başvurulan kredi bir konutla ilişkili olduğu için, konutun tapusu, kat irtifakı ya da kullanım izin belgesi gibi belgeler de talep edilir.

                Bankalar, başvuru sahibinin durumuna göre ekstra belge isteme hakkında da sahiptir.
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                Haberler Ekonomi 6 Eylül 2021 konut kredisi son dakika faiz oranları! 5 ve 10 yıllık Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, DenizBank, TEB faiz oranları
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