Evlenene 24 maaş! Başvuru yapmak şart...

Çalışma hayatıyla ilgili mevzuatımızda sigortalıları ve yakınlarını koruyan düzenlemeler bulunuyor. Özellikle vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarının hayatlarını devamını sağlamaları için onlara düzenli gelir bağlanıyor.
Buna göre vefat eden sigortalının eşi (kadın ya da erkek fark etmiyor) ister çalışsın ister emekli olsun evlenmediği sürece ölüm aylığı alıyor. Aynı zamanda eğer sigortalının çocukları varsa onlar da belli oranlarda yetim maaşı alabiliyor.
Yetim aylığı alan bir kız çocuğu için bu paranın kesilmesinin şartlarından birisi evlenmesi. Evlendiğinde babasından aldığı maaş kesiliyor. Ancak yasalarımız kız çocuklarına evlendiklerinde bir çeyiz yardımını da düzenliyor. Yetim aylığı alırken evlenen bir kız çocuğuna bundan sonra alacağı 2 yıllık maaş yani 24 adet maaş karşılığı para peşin olarak evlilik yardımı şeklinde ödeniyor.
KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?
Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.