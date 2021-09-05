Evlenene 24 maaş! Başvuru yapmak şart...

Çalışma hayatıyla ilgili mevzuatımızda sigortalıları ve yakınlarını koruyan düzenlemeler bulunuyor. Özellikle vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarının hayatlarını devamını sağlamaları için onlara düzenli gelir bağlanıyor.



Buna göre vefat eden sigortalının eşi (kadın ya da erkek fark etmiyor) ister çalışsın ister emekli olsun evlenmediği sürece ölüm aylığı alıyor. Aynı zamanda eğer sigortalının çocukları varsa onlar da belli oranlarda yetim maaşı alabiliyor.