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    Evlenene 24 maaş! Başvuru yapmak şart...

    Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Ödenecek tutar alınan maaşla belirleniyor. Ancak bunu alabilmek için başvuru yapmak şart...

    Evlenene 24 maaş
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    Çalışma hayatıyla ilgili mevzuatımızda sigortalıları ve yakınlarını koruyan düzenlemeler bulunuyor. Özellikle vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarının hayatlarını devamını sağlamaları için onlara düzenli gelir bağlanıyor.

    Buna göre vefat eden sigortalının eşi (kadın ya da erkek fark etmiyor) ister çalışsın ister emekli olsun evlenmediği sürece ölüm aylığı alıyor. Aynı zamanda eğer sigortalının çocukları varsa onlar da belli oranlarda yetim maaşı alabiliyor.



    Yetim aylığı alan bir kız çocuğu için bu paranın kesilmesinin şartlarından birisi evlenmesi. Evlendiğinde babasından aldığı maaş kesiliyor. Ancak yasalarımız kız çocuklarına evlendiklerinde bir çeyiz yardımını da düzenliyor. Yetim aylığı alırken evlenen bir kız çocuğuna bundan sonra alacağı 2 yıllık maaş yani 24 adet maaş karşılığı para peşin olarak evlilik yardımı şeklinde ödeniyor.



    KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?
    Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.



        NE KADAR PARA ÖDENİYOR?
        Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor. Örneğin; her ay babasından bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor.



        HER EVLENEN BU ÖDEMEYİ ALABİLİYOR MU?
        Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor ancak müracaat etmek gerekiyor. Bu yüzden evlendikten sonra gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız, SGK size kendiliğinden ödeme yapmıyor.

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