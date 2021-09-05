Bu duyuru bekleniyordu! Son viraja girildi! TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! 285 adet konut 120 ay vade ile satılıyor!

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ile satılacak konutlar için 9 Eylül 2021 Perşembe günü saat 11.00'de İstanbul Halkalı'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ile İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonunda açık artırma düzenlenecek. Açık artırmaya salondan katılmak için kayıtlar müzayede günü 8.30 - 10.30 saatleri arasında yapılacak.
Aliağa TOKİ'de İhale 22 Eylül'de Yapılacak
TOKİ tarafından Aliağa'da yapılacak 2. Etap konutları için Yapım ihalesi süreci başladı. 759 konut, 16 ticari yapı ve 1 Camii yapımı ile altyapı ve çevre düzenlenmesi işi ihalesi 22 Eylül'de yapılacak.
"Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Aliağa'da yapacağı 2. Etap konutları için yapım ihalesi 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda 2020 yılı şubat ayında gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kuralarından sonra vatandaşların heyecanla beklediği 759 konutluk Aliağa 2.Etap TOKİ projesinde en önemli adım olan yapım ihalesinin tarihi belli oldu.
TOKİ'nin resmi internet sayfasında yer alan duyuruya göre; Samurlu Mahallesi sınırları içerisindeki 959 nolu parselde inşa edilecek konutların yapım ihalesi 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14.00'te Ankara'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.