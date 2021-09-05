Bu duyuru bekleniyordu! Son viraja girildi! TOKİ'den yüzlerce ucuz fiyatlı daire müjdesi! 285 adet konut 120 ay vade ile satılıyor!

Samurlu Mahallesi ile Örnek Kent arasındaki 959 parselde ve yaklaşık 95 bin m2 alan üzerine yapılacak projenin ihalesinde 759 konut, 16 ticari yapı, 1 cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yer alıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulünce yapılacak. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.

Projeye ihale süreci tamamlandıktan ve sözleşme imzalanmasının ardından 10 gün içinde başlanacak. Konutların yapımı yer tesliminden itibaren 650 takvim günü içerisinde bitirilecek. Konutlar 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak. 2020 yılı şubat ayında Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen hak belirleme kuraları için toplam 30 bin 187 kişi başvuru yapmıştı.

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