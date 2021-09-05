Binlerce lira indirim 50.000 TL kredi kampanyası bayram ettirdi! Fiat 500X peynir ekmek gibi satılacak! İşte Fiat Eylül ayı fiyat listesi

Otomobil alabilmek isteyen ya da otomobilini değiştirmek isteyenler bir süredir otomobil markalarının kampanyalarını takip ediyor. İtalyan otomobil yapımcısı Fiat, vatandaşları mest edecek bir kampanya başlattı. Yeni otomobil alabilmek isteyen ya da otomobilini değiştirmek isteyenlere müjdeli haber Fiat'tan geldi. ÖTV düşse bile fiyatlar el yakmaya devam ederken, markalar kendi kampanyalarını kendileri hazırlamak halinde kaldı. Her ay değişik bir kampanyaya imza atan markalar Eylül ayında şaşırttı.
Fiat 500X SUV Özellikleri ve Fiyatı
Fiat 500 Ailesi'nin SUV üyesi 500X yenilendi. Yeni Fiat 500X, donanım seçenekleriyle de daha yeni. Şimdi, daha da kişiselleştirilebilir hale gelen yeni Fiat 500X SUV, daha fazla teknoloji sunuyor. Ayrıca mevcut 1.6 dizel motora ilave olarak ürün gamına eklenen iki yeni benzinli motor seçeneği sunuyor.
Fiat 500X SUV'un dikkat çeken özelliklerini sıralayalım: Metalik, pastel ve çift renk seçenekleri sunuyor. Sürücüye daha iyi bir görüş alanı sunan Full LED ön ve LED arka aydınlatma grubu var. Yeni ön tampon ve diğer detaylarla yenilikçi tasarıma sahip. Yeni nesil tasarımlı çok fonksiyonlu direksiyon simidi var. Okunurluğu artırılmış yeni gösterge paneli ve güvenliği maksimize eden dinamik güvenlik paketi yer alıyor.
2021 Model Sıfır Fiat Eylül Ayı Fiyat Listesi
2021 Model Fiat Egea Sedan Eylül Ayı Yeni Fiyat Listesi
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95: 154.600
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP: 205.900
Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP: 231.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 177.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 204.900
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95: 214.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 238.600
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 191.900
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 218.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 228.900
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 246.900