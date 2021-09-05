Bankalarda faizler mest etti! Hızlıca uçuşa geçecek! Birikiminizle kazancınıza kazanç eklemek için...

Binlerce insan dişinden tırnağından artırdığı paraları biriktiriyor ve gelecekte kullanmak üzere değerlendiriyor. Para birikimi olanlar parasını risksiz yatırım yollarıyla değerlendirmek istiyor. Bankada parası olanlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bir süredir biriktirdiği parasını en olumlu şekilde değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarına dair verileri mercek altına aldı. Bankaların faiz oranları Eylül ayıyla eş güdümlü değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler ilaveten 32 günlük mevduat faizi hesaplama prosedürü ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Yeni ayla eş güdümlü müşteriler kazanmak isteyenler bankalar yeni tekliflerini açıkladı.
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 19.60
Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 17.00