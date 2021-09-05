Bankalarda faizler mest etti! Hızlıca uçuşa geçecek! Birikiminizle kazancınıza kazanç eklemek için...

TL Mevduat Faizleri Arttı, TL Kredi Faizleri Azaldı…

Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 27 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 baz puan artışla %18,04 olurken… Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 27 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 baz puan artışla %18,04 olurken dolar mevduat faizi 8 baz puan azalışla %0,68 ve Euro mevduat faizi 3 baz puan azalışla %0,24 oldu.

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 78 baz puan azalışla %20,72 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 8 baz puan azalışla %17,80; taşıt kredi faizleri 78 baz puan azalışla %20,70 ve ihtiyaç kredi faizleri 4 baz puan artışla %23,03 olarak gerçekleşti.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 95 baz puan azalışla %2,33 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 46 baz puan artışla %3,02 oldu.