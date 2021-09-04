İş yeri sorun yaşayanlar bu habere dikkat! İş sorunlarına 1 ayda çözüm: 1.5 milyon dosya çözüme kavuştu

HANGİ DAVALARA BAKILIYOR?

Çalışan tarafından talep edilebilecek kıdem, ihbar, kötü niyet, eşitliğe aykırılık ve mobbing tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, prim, ikramiye ve benzeri işçilik alacaklarının söz konusu olması halinde arabulucuya gidilmesi gerekiyor.

BAŞVURUDA SÜRE SINIRI VAR MI?

İşçinin, sözleşmesinin sona ermesinin kendisine bildirilmesinden sonra 1 ay içinde başvurması gerek.

ARABULUCU NASIL SEÇİLECEK?

Başvuru karşı tarafın, yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılacak.

SÜRE NE KADAR?

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandırmak zorunda. Bu süre en fazla 1 hafta uzatılabiliyor.

ÜCRETLİ Mİ?

Evet arabulucular için ücret ödeniyor.

KİM ÖDÜYOR?

Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları halinde, arabuluculuk ücreti, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanıyor.

TOPLANTIYA GİDİLMEZSE NE OLUR?

Toplantıya gelmeyen taraf haklı çıksa bile yargılama giderlerini öder.

1.5 MİLYON DOSYA ÇÖZÜME KAVUŞTU

Hukuk uyuşmazlıklarının tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk uygulamasıyla 1.5 milyondan fazla dosya çözüme kavuşturuldu:

İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 189 bin 956 dosyadan 706 bin 311'i anlaşmayla sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 59 oldu. Bu dosyalar ortalama 10 günde çözüme kavuşturuldu.

Ticari arabuluculukta ise müzakeresi tamamlanan 342 bin 16 dosyadan 181 bin 111'i anlaşmayla sonuçlandı ve yüzde 53 başarı oranına ulaşıldı.

Tüketici uyuşmazlıklarında ise bugüne kadar 68 bin 911 dosya arabulucuya gitti ve bunlardan 37 bin 602'si çözüme kavuştu. Bu dosyalarda ortalama 10 günde uzlaşma sağlandı. Başarı oranı ise yüzde 54 oldu.