ABD'li ünlü yatırımcıdan 'altın' tavsiye!

ABD'li ünlü yatırımcı Mark Mobius, Coronavirüs salgınıyla mücadele için uygulamaya geçirilen görülmemiş boyuttaki teşvikleri takiben para birimlerinin değer kaybedebileceğini söyledi, bundan dolayı portföyde altın bulundurulması tavsiye etti.





Altın konusunda pozitif yaklaşımıyla bilinen Mobius, yatırımcıların portföylerinin yüzde 10'unu fiziki altına ayırmaları gerektiğini kaydetti.



Covid-19 salgını dolayısıyla yatırımcıların güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle altın geçen sene 2 bin doları aşarak rekor kırmış, aşılamaların hızlanmasıyla ise geri çekilmeye başlamıştı.



Bu yıl ise altın fiyatlarında yüzde 5'e yakın düşüş izlendi.