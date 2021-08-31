Hızır gibi yetişti! SSK, Bağ-Kur, SGK emeklilerine müjde! Başvurana 5.000 TL ödeme!

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri 3 maaş tutarınca avans çekip çekemeyeceklerini merak ediyor. Peki, emekliler hangi hallerde 3 maaş avans çekebiliyor? Emekliler faizsiz avans kullanabiliyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları… Emeklilik için gereken şartları yerine getiren ve emekli maaşı almak için müracaat eden vatandaşlara emekli maaşı bağlanana kadar 3 maaş avans imkanı sunuluyor. Müracaatı sonrasında emekli maaşı 90 gün içinde bağlanmayan emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı olarak başvuru yaptıktan sonra 3 net asgari ücret miktarı kadar avans kullanabiliyor. Hali hazırda emekli olanlar için de uygulamanın hayata geçirilmesi halinde emekliler 3 maaş tutarı (5.000 TL) kadar avans kullanabilecek.
Nakit İhtiyacı İçin Avans Kullanılabilecek
2021 emekliye avans para araştırmaları acil nakite ihtiyaç duyan emekliler tarafından sıklıkla yapılıyor. Maddi olarak zorluk içinde olan emekliler, avans özelliğinin hali hazırda emekli olanlar için de hayata geçirilmesini talep ediyor. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile emekliler acil ihtiyaçlarını avans üzerinden karşılayarak, kullandığı avans miktarını maaşından kestirebilecek.
SGK'den Avans Uygulaması Bekleniyor
Hali hazırda emekli olan vatandaşlar için de SGK'nin bu uygulamayı başlatması isteniyor. Uygulama başlatılırsa nakite ihtiyaç duyan emekliler SGK'ya yazılı başvuru yaparak avans kullanabilecek. Emekliye en fazla 3 maaş tutarı kadar avans veriliyor, ülkemizdeki en düşük emekli maaşı 1.500 TL olduğu için en az 4.500 TL avans kullanılabilecek.