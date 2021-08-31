Hızır gibi yetişti! SSK, Bağ-Kur, SGK emeklilerine müjde! Başvurana 5.000 TL ödeme!

Kredi kullanmak için yerine getirilmesi gereken pek çok şart bulunmaktadır, özellikle kredi puanın yüksek olması bu noktada son derece önemli, kredi puanı yüksek olmayan kişiler genelde kredi kullanamıyor ve ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ancak nakit avans özelliği sayesinde bu şartları yerine getirmeden kredi kartının limitine göre nakit avans kullanılabiliyor. Hızlı bir şekilde nakit sağlayan bu işlemin normal kredi kullanımındaki faiz oranlarına göre daha yüksek bir faiz oranına sahip olduğunu ve sonraki ekstre döneminde ödenmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.