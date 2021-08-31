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    • Ekonomi
    • 31.08.2021 13:29
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    • 31.08.2021 13:31
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    Hızır gibi yetişti! SSK, Bağ-Kur, SGK emeklilerine müjde! Başvurana 5.000 TL ödeme!

    Maddi olarak zorluk içinde olan emekliler, avans özelliğinin hali hazırda emekli olanlar için de hayata geçirilmesini talep ediyor. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile emekliler acil ihtiyaçlarını avans üzerinden karşılayarak, kullandığı avans miktarını maaşından kestirebilecek. Emekli vatandaşlar her fırsatta emekli maaşlarının düşük olduğunu söyleyerek zam talebinde bulunuyor. Hükümet emekli kişilerin taleplerini karşılamak amacıyla sene içersinde iki defa zam yapıyor fakat zam miktarı emekli vatandaşları memnun etmiyor. Emekli vatandaşlar da acil nakit gereksinimlerini karşılamak amacıyla değişik uygulamalara yöneliyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de 3 maaş avans uygulaması.

    takvim.com.tr
    SSK, Bağ-Kur, SGK emeklilerine müjde! Başvurana 5.000 TL ödeme!

    SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri 3 maaş tutarınca avans çekip çekemeyeceklerini merak ediyor. Peki, emekliler hangi hallerde 3 maaş avans çekebiliyor? Emekliler faizsiz avans kullanabiliyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları… Emeklilik için gereken şartları yerine getiren ve emekli maaşı almak için müracaat eden vatandaşlara emekli maaşı bağlanana kadar 3 maaş avans imkanı sunuluyor. Müracaatı sonrasında emekli maaşı 90 gün içinde bağlanmayan emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı olarak başvuru yaptıktan sonra 3 net asgari ücret miktarı kadar avans kullanabiliyor. Hali hazırda emekli olanlar için de uygulamanın hayata geçirilmesi halinde emekliler 3 maaş tutarı (5.000 TL) kadar avans kullanabilecek.

    Nakit İhtiyacı İçin Avans Kullanılabilecek

    2021 emekliye avans para araştırmaları acil nakite ihtiyaç duyan emekliler tarafından sıklıkla yapılıyor. Maddi olarak zorluk içinde olan emekliler, avans özelliğinin hali hazırda emekli olanlar için de hayata geçirilmesini talep ediyor. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile emekliler acil ihtiyaçlarını avans üzerinden karşılayarak, kullandığı avans miktarını maaşından kestirebilecek.

    SGK'den Avans Uygulaması Bekleniyor

    Hali hazırda emekli olan vatandaşlar için de SGK'nin bu uygulamayı başlatması isteniyor. Uygulama başlatılırsa nakite ihtiyaç duyan emekliler SGK'ya yazılı başvuru yaparak avans kullanabilecek. Emekliye en fazla 3 maaş tutarı kadar avans veriliyor, ülkemizdeki en düşük emekli maaşı 1.500 TL olduğu için en az 4.500 TL avans kullanılabilecek.

        Nakit Avans Neden Kullanılır?

        Acil nakite ihtiyaç duyan, bu ihtiyacı bankaların kredi uygulamaları ile giderecek zamanı bulunmayan insanların en sık başvurduğu yöntemlerin başında gelmektedir. Nakit avans birkaç farklı şekilde elde edilmektedir.

        İlk olarak kişi kullandığı kredi kartı üzerinden nakit avans çekebilmektedir. Kartını bankanın ATM'sine taktıktan sonra hesap işlemleri üzerinden nakit avans çekebilir. Diğer işlem türünde ise internet şubesi veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden ilgili hesap numarasına kredi kartının bakiyesi ile EFT/Havale yapılır. Bu işlemi belirli sayıda banka desteklemektedir.

        Kredi kullanmak için yerine getirilmesi gereken pek çok şart bulunmaktadır, özellikle kredi puanın yüksek olması bu noktada son derece önemli, kredi puanı yüksek olmayan kişiler genelde kredi kullanamıyor ve ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ancak nakit avans özelliği sayesinde bu şartları yerine getirmeden kredi kartının limitine göre nakit avans kullanılabiliyor. Hızlı bir şekilde nakit sağlayan bu işlemin normal kredi kullanımındaki faiz oranlarına göre daha yüksek bir faiz oranına sahip olduğunu ve sonraki ekstre döneminde ödenmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

        Talepler Bankalar Birliğine İletildi

        Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreteri Gazi Aykırı imzasıyla Türkiye Bankalar Birliği'ne emeklilerin taleplerini içeren yazı gönderilmesinin ardından milyonlarca emekli kurumdan gelecek haberlere kilitlendi. Sayıları 1 milyonu bulan dernek üyelerinin ve toplam sayıları 13 milyona varan emeklilerin yoğun talepleriyle karşılaşıldığı aktarılan yazıda, "Emeklilerimiz de en az 3 ay olmak üzere, kredi geri ödeme taksitlerinin faizsiz olarak ötelenmesini talep etmektedir. Özellikle özel bankalardan aylık alan emeklilerimizin bir diğer talebi de yaşları sebebiyle evden çıkamadıkları için aylıklarını çekememeleri yüzünden yaşadıkları sıkıntıların giderilmesidir. Sürecin uzaması halinde maaşların 90 günlük süre bitiminde Sosyal Güvenlik Kurumu'na iadesi bile söz konusudur. Bu sorunun da giderilmesi için özel bankalarımızla alınacak tedbirlerin görüşülmesini ve soruna çözüm üretilmesini arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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        Haberler Ekonomi Hızır gibi yetişti! SSK, Bağ-Kur, SGK emeklilerine müjde! Başvurana 5.000 TL ödeme!
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