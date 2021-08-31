2.500-3.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu başvuru yapanlar paketleme işçisi başvuru şartları! İşte İŞKUR’dan kadrolar

İŞKUR ev hanımlarına evde paketleme işi müracaat formu 2021! Ev hanımlarına ve korona salgınından kaynaklı evden çalışmak mecburiyetinde olan bayanlara iş olanağı veren İŞKUR'un evde paketleme işine talepler artmaya başladı. Peki, 2021 İŞKUR evde paketleme işi müracaat nasıl yapılır? Ev hanımlarına destek olmak suretiyle İŞKUR evde paketleme işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi işler bulunmakta. Bu projede yer alan kadınların ev ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine olumlu katkı yapmaları beklenmekte.
İŞKUR'un desteği ile oluşturulan evde paketleme işi amacıyla başvurular vakit vakit İŞKUR'a bağlı olan kurumlar doğrultusundan başlatılmaktadır. Ev hanımlarının çalışma hayatına katılabilmesi amacıyla İŞKUR'a bağlı olan firmaların evde paketleme işi ilanlarını vakit vakit denetim etmeleri gerekmektedir. İŞKUR evde paketleme işi projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası gibi işler yaptırılır. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışılarak ev hanımları ayda en az 1300 TL üzerine para kazanabilir.
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU
İŞKUR evde paketleme işi için başvurular bu kuruma bağlı olan firmalar tarafından aralıklarla verilmektedir. Evde paketleme işinde çalışmak isteyen kadınlar, ikamet adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıttan hemen önce ise İŞKUR evde iş paketleme başvuru formunu doldurmaları zorunludur.