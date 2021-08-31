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    • Ekonomi
    • 31.08.2021 13:55
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    • 31.08.2021 13:55
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    2.500-3.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu başvuru yapanlar paketleme işçisi başvuru şartları! İşte İŞKUR’dan kadrolar

    Ev hanımlarına parasal destek sağlamak ve bunun beraberinde hem ev ekonomisi hem de ülke ekonomisi adına İŞKUR’un evde paketleme işine ev hanımları büyük bir ilgi gösteriyor. Sadece ev hanımlarına değil aynı vakitte salgından kaynaklı evden çalışmak halinde kalan bayanlara da parasal destek gerçekleştirmeyi hedefleyen İŞKUR’un evde paketleme işi müracaat formu nasıl doldurulur alanı merakla araştırılıyor. İŞKUR evde paketleme işi projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası gibi işler yaptırılır.

    takvim.com.tr
    2.500-3.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu başvuru yapanlar paketleme işçisi başvuru şartları!

    İŞKUR ev hanımlarına evde paketleme işi müracaat formu 2021! Ev hanımlarına ve korona salgınından kaynaklı evden çalışmak mecburiyetinde olan bayanlara iş olanağı veren İŞKUR'un evde paketleme işine talepler artmaya başladı. Peki, 2021 İŞKUR evde paketleme işi müracaat nasıl yapılır? Ev hanımlarına destek olmak suretiyle İŞKUR evde paketleme işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi işler bulunmakta. Bu projede yer alan kadınların ev ekonomisinin yanı sıra ülke ekonomisine olumlu katkı yapmaları beklenmekte.

    İŞKUR'un desteği ile oluşturulan evde paketleme işi amacıyla başvurular vakit vakit İŞKUR'a bağlı olan kurumlar doğrultusundan başlatılmaktadır. Ev hanımlarının çalışma hayatına katılabilmesi amacıyla İŞKUR'a bağlı olan firmaların evde paketleme işi ilanlarını vakit vakit denetim etmeleri gerekmektedir. İŞKUR evde paketleme işi projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası gibi işler yaptırılır. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışılarak ev hanımları ayda en az 1300 TL üzerine para kazanabilir.


    İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU

    İŞKUR evde paketleme işi için başvurular bu kuruma bağlı olan firmalar tarafından aralıklarla verilmektedir. Evde paketleme işinde çalışmak isteyen kadınlar, ikamet adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıttan hemen önce ise İŞKUR evde iş paketleme başvuru formunu doldurmaları zorunludur.

        İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurulduktan sonra da ev hanımlarının eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanları tarafından kayıt edilecektir. Kayıt sonrasında da İŞKUR evde paketleme işine başvuruda bulunan ev hanımlarından cep telefonu numarası ile birlikte iletişim bilgileri istenerek bu belgeler sisteme kayıt edilecektir.

        Sisteme kayıtları yapılan ev hanımları uygun evde paketleme işi geldiği zaman cep telefonlarına İŞKUR tarafından SMS mesajı gönderilecektir. Gelen SMS ile birlikte işi kabul eden ev hanımları, para kazanmaya başlayacaklardır.

        İŞKUR'dan Evlerinize Nasıl İş Alabilirsiniz?

        İŞKUR üzerinden firmalardan evinize iş alabilirsiniz! Firmalar kesinlikle İŞKUR sayfasına "evlere iş verilir" diyemez. Bu onlar için SGK prim ödememe anlamına geldiği için oldukça sakıncalı bir durumdur. Ancak, siz doğru firmaya erişimi bahsettiğimiz şekilde sağlar iseniz emin olun ki evinize bir çok iş imkanını sağlarsınız bu iş imkanları neler derseniz.

        E-devlet şifreniz üzerinden İŞKUR sayfasına üye olarak

        Şayet PTT'den 2 TL almış olduğunuz bir e-devlet şifreniz var ise https://esube.iskur.gov.tr/ sayfasına girdiğiniz vakit "İş Arayanlar" bölümünden giriş dediğiniz zaman karşınıza aşağıdaki görselde gibi açılan sayfaya "e-Devlet Giriş" demeniz yeterli olacaktır.

        Bu botun sonrası sistem sizi otomatik olarak e-devlet şifre giriş bölümüne yönlendirip doğru e-Devlet şifrenizi girmeniz ile birlikte yeniden İŞKUR iş ilanları sayfasına yönlendirecektir.!

        İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi 2.500-3.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu başvuru yapanlar paketleme işçisi başvuru şartları! İşte İŞKUR’dan kadrolar
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