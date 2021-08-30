Ve peş peşe açıklandı! SGK o parayı anında size geri ödüyor! 4.000 lira, milyonlar için geçerli...

Peş peşe açıklandı. Ve sonucunda belli oldu! Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGK askerlik ya da doğum borçlanması yapanlar, ödedikleri paranın en az yüzde 15'ini ödeme indirimi yolu ile geri alabilirler. İki yıllık doğum borçlanması yapan bir şahsın sağlayacağı üstünlük 4 bin lirayı aşar. SGK'ya oluşturulan hizmet borçlanmalarında ödenti üstünlükından faydalanabilmek amacıyla detaylara ilgi etmek gerekir. Peki doğum borçlanmasını bugün ödemek yerine emeklilik tarihine yakın ödemek arasında bir üstünlük söz hususu mu? Yıldan seneye artış seviyesi ne kadardır? Mevduat seviyesine mı endekslidir? Doğum borçlanması en geç şu vakit yapılmalı gibi meşru bir hal var mıdır?
ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan doğum ve askerlik borçlanması gibi hizmet borçlanmalarında (Emekli Sandığı iştirakçileri hariç) ödenen primler asgari ücrete endekslidir. Asgari ücret artışının enflasyonun altında kaldığı veya enflasyona yakın olduğu yıllarda borçlanma yapmak avantaj sağlayabilir. Borçlanmalar brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında sigortalının kendisince belirlenen tutarın yüzde 32'si oranında prim ödeyerek yapılır.
1 ÇOCUK İÇİN 27 BİN 475 LİRA ÖDENİYOR
2021 yılı asgari ücret rakamına göre, bir günlük borçlanma primi 38.16 TL ile 286.20 TL arasında olabilir. Asgari ücret üzerinden bir çocuk için 2 yıllık (720 gün) doğum borçlanması yapanların bu yıl 27 bin 475 TL ödemesi gerekir.
Borçlanmanın ne zaman yapılacağına dair bir sınırlama yok. Bugün de yapılabilir, emeklilik yaşını doldurmaya kısa süre kala da yapılabilir. Ancak, borçlanma için SGK'ya başvurulduğunda, tahakkuk eden primin bir ay içinde ödenmesi gerekiyor.