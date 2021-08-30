Ve netleşti! Flaş karar! Düşük maaş! Çok sayıda çalışanı ilgilendiriyor! Emekliliği de etkiliyor!

Prime temel kazanç asgari ücretin 7.5 katına kadar olabilir. Aylık bağlama seviyesi yüzde 50 olan bir bireyin prime temel kazancı ortalama 4 bin lira ise 2 bin lira emekli aylığı bağlanır. Prime temel kazancı 10 bin lira ise emekli aylığı da 5 bin lira olur. Türkiye'de işletmelerin birçoğunda kazancın bordroda eksik gösterildiği, kalan tutarın elden verildiği biliniyor. Emekli aylığını etkilemesinin dışında bunun işçi ve işveren yönünden hukuki ve ekonomik neticeleri da vardır.

Yargıtay (9. Hukuk Dairesi, Esas No:2016/33964, Karar No:2021/507) yakın tarihli bir kararında, sigortası gerçek kazanç üzerinden yatırılmadığı için işten ayrılan işçiyi haklı buldu. Yargıtay kararında, "Davacının (işçinin) tespit edilen ücretine göre sigorta primlerinin kendisine ödenen ücretten gösterilmediği ve davacının iş akdini bu nedenle haklı nedenle feshettiği anlaşılmış olup, davacının aldığı ücretin sigorta kayıtlarına yansıtılmaması 4857 sayılı Yasanın 24/II-e hükmü gereği işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkânı verir" denildi.