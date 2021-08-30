Ve netleşti! Flaş karar! Düşük maaş! Çok sayıda çalışanı ilgilendiriyor! Emekliliği de etkiliyor!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Emsal niteliğinde bir karara imza atıldı. Çalışana para ödemesi yapılıyor. Pek çok işveren; bilhassa daha az sayıda çalışanı olan şirketler çalışanın maaşını düşük göstererek daha az SGK primi ödüyor. Asgari ücretle çalışmadığı durumda asgari ücret alıyor gibi gösterilen pek çok çalışan bulunuyor. Bu bireylerin maaşının kalan alanı elden teslim ediliyor. Fakat bu uzun vadede çalışanın aleyhine oluyor. Emeklilik maaşı SGK'ya ödenen primlerle direk ilgili. Maaşı düşük gösterilen çalışanın emekli aylığı da düşük oluyor. Yargıtay, bu hususta mağduriyet yaşam sürdüren işçileri sevindiren bir karar aldı. Kazancın bordroda eksik gösterilmesinin işçi amacıyla haklı fesih nedeni oluşturacağına hükmetti. Haklı fesih yapan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor.
Prime temel kazanç asgari ücretin 7.5 katına kadar olabilir. Aylık bağlama seviyesi yüzde 50 olan bir bireyin prime temel kazancı ortalama 4 bin lira ise 2 bin lira emekli aylığı bağlanır. Prime temel kazancı 10 bin lira ise emekli aylığı da 5 bin lira olur. Türkiye'de işletmelerin birçoğunda kazancın bordroda eksik gösterildiği, kalan tutarın elden verildiği biliniyor. Emekli aylığını etkilemesinin dışında bunun işçi ve işveren yönünden hukuki ve ekonomik neticeleri da vardır.
Yargıtay (9. Hukuk Dairesi, Esas No:2016/33964, Karar No:2021/507) yakın tarihli bir kararında, sigortası gerçek kazanç üzerinden yatırılmadığı için işten ayrılan işçiyi haklı buldu. Yargıtay kararında, "Davacının (işçinin) tespit edilen ücretine göre sigorta primlerinin kendisine ödenen ücretten gösterilmediği ve davacının iş akdini bu nedenle haklı nedenle feshettiği anlaşılmış olup, davacının aldığı ücretin sigorta kayıtlarına yansıtılmaması 4857 sayılı Yasanın 24/II-e hükmü gereği işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih imkânı verir" denildi.
KIDEM TAZMİNATINI ALIP AYRILMAK İSTEYENE FIRSAT
İşçi iş sözleşmesini haklı gerekçeyle feshettiğinde, o işyerindeki çalışmalarına ait kıdem tazminatını almaya hak kazanır. İşçi bu gerekçeyle iş akdini feshettiğinde işveren kıdem tazminatını ödemeye hemen yanaşmayabilir. Ancak, nihayetinde dava açılması halinde kıdem tazminatını ödemek zorunda kalır.
Yargıtay'ın bu kararı, daha iyi bir iş bulduğu halde kıdem tazminatını yakmamak için işten ayrılamayan kişiler için de bir fırsat sunuyor. Kazancı SGK'ya eksik bildirilen çalışanlar bunu haklı fesih sebebi yapıp işten ayrıldıktan sonra hizmet tespit davası açarak eksik kazancın primlerinin yatırılmasını sağlamalıdır. Aksi takdirde sadece kıdem tazminatı ile yetinmek zorunda kalırlar.