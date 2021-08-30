Ve belli oldu! Herkes merak ediyordu! Milyonları ilgilendiriyor! Zamlı olarak... Para ödeniyor! Hepsi ücrete dahil...

Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. Para ödemesi gerçekleşiyor ve ek haklar da hesaba katılıyor. Zamlı ücret öneme alınarak hesaplanıyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, senelik izin... Tek tek açıklandı. İşverenler geçerli olmayan ve keyfi olarak fesih prosedürü yapabiliyor. Buna karşılık işçi işe dönüş davası açıyor. Kazanılması halinde şayet işçi işe başlatılmazsa tazminat ve ücret ödemesi gerçekleşiyor. Ödenmesi gereken tutarlar ve tutarlara temel olan ücret münakaşa konusu. Peki işe iadede ödemeler nasıl gerçekleşiyor ve nasıl belirleme ediliyor? İşçi hangi ödemeleri alır? İşte bütün bilgiler...
Boşta geçen süre
Daha önceki düzenlemede boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatı sadece süre olarak belirleniyor, ücretin geçersiz fesih tarihindeki veya işe başlatmama anındaki birtakım koşullara göre taraflarca tespit edilmesi gerekiyordu. Kanundaki değişiklikten önce boşta geçen sürelere ait ücretin hesabında dikkate alınacak ücret, Yargıtay 9. HD'nin 22.03.2010 tarihli 2008/22949 E. ve 2010/7943 K. sayılı kararı uyarınca feshin gerçekleştiği tarihten sonraki 4 aylık sürede alınacak ücretlerdi.
Fesih tarihinden sonraki dört aylık süre içinde, işyerindeki diğer çalışanlara zam uygulanmışsa bu zam oranında ya da asgari ücrete gelen zam oranında bir zam uygulanarak dört aylık ücret hesaplanmalıydı. İş Kanunu'nun 21. maddesinde yapılan değişiklikle "Mahkeme veya özel hakem, ikinci fıkrada düzenlenen tazminat ile üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki ücreti esas alarak parasal olarak belirler" hükmü getirildi. Yapılan değişiklik ile mahkemelere dava tarihindeki ücret üzerinden belirleme yapma zorunluluğu getirildi.