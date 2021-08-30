Sinyal verilmişti! Kredi çekeceklere ve kredi kartı olanlara şoke eden uyarı yapıldı! Bundan sonra yapılmayacak!

KARTTA 4 KAT SINIRI VAR
Kredi kartı kullanıcıları için bankalar limit belirliyor. İlk defa kredi kartı sahibi olacakların birinci yıl limiti aylık belgeli gelirlerinin en fazla 2 katı oranında oluyor. Takip eden yıllarda ve daha önce kredi kartı sahibi olan kişiler aylık net belgeli gelirlerinin en fazla 4 katı limite sahip olabiliyor.
İhtiyaç kredilerinde ise böyle bir durum söz konusu değil... Ekonomi yönetimi, ihtiyaç kredilerinde de benzer bir formülü uygulamayı planlıyor. Buna göre, ihtiyaç kredileri aylık gelirin belli bir kat üzerinde verilebilecek.
İLAVE KARŞILIK GÜNDEMDE
Ekonomi yönetimi krediler için ayrılan karşılıkların artırılması üzerinde de çalışıyor. İç talebin canlı olmasının enflasyonist bir baskı yaratacağından endişe duyulurken, son dönemde alınan kredilerin nasıl kullanıldığına da bakılacak. Türkiye Bankalar Birliği'nin risk merkezi raporuna göre, bireysel kredi kullanan kişi sayısı takipteki krediler hariç son bir yılda 1.3 milyon kişi artarak 34.5 milyona yükseldi.