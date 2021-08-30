Bunu yap parayı kap! SGK girişi o tarihten önce olanlara büyük müjde! O gruba girenler daha fazla emekli maaşı alıyorlar!

SGK emekli ücretini hesaplar iken prim gün rakamına ve hasılatınıza ilgi ediyor. Bu bağlamda emekli ücretini çoğaltmak amacıyla prim ödeme gün sayınız ve sizin amacıyla garantiye bildirilen esas hasılat yüksek olmalı. Yüksek emekli ücretinin nasıl alındığı incelenen mevzular arasında yer alıyor. Yüksek emekli ücreti alabilmek amacıyla ne yapmalı Milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik, prim gününü dolduran her bireyin kazandığı bir haktır. Uzun seneler çalıştıktan sonra emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş, nasıl yüksek emekli maaşı alabileceğini merak ediyor. Yüksek emekli maaşı alabilmek çalışmanın esasinden başlıyor olsa da sağlanması gereken birtakım şartlar bulunuyor.
ESAS KAZANÇ ÖNEMLİ
SGK, emekli maaşını hesaplar iken aylık temel kazanca yani vergi ve diğer kesintiler olmadan bildirilen aylık brüt kazanca ilgi ediyor. Esas kazançlar belirlenirken yalnızca derli toplu ödenen maaşa bakılmıyor. İkramiyeler, primler, verdiği nakit kira, giyecek, yakacak yardımları, işveren doğrultusundan ödenen bireysel emeklilik ya da özel sıhhat sigortası primlerinin belirli oranları bile gelecekte emekli maaşına tesir yapıyor.
FORMU DOLDURURKEN DİKKAT!
Emekli aylığını çoğaltmak amacıyla ayrıntılar çok mühim. Bunlardan biri de emekli olurken doldurulan 'Tahsis Formu'. Bu formu doldururken bakmakla yükümlü şahıs hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı ekleyin. Bu, maaşınız hesaplanırken 'Aylık Bağlama Oranını' artırır. Bu da maaşınıza olumlu yansır.
Emekli maaşınızı çoğaltmak amacıyla 'çok çalışmak yerine' nasıl çalıştığınıza bilhassa ilgi etmeniz gerekiyor. Gününüz dolduysa ve yaşı bekliyorsanız asgari ücretle de çalışmak zorundaysanız bir yolunu bulun yüksek kazanç gösterin. SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa isteğe bağlı sigorta, Tarım SSK, Tarım Bağkur, mecburi Bağkur seçeneklerini ikinci planda tutun.