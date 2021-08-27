Erkeğe dul aylığı

Sigortalının vefatı durumunda geride kalan yakınları bazı sosyal haklara sahip oluyor. Ölüm aylığında kadın-erkek ayırımı bulunmuyor. Eşini kaybeden erkekler de evlenmediği sürece ölüm aylığı alabiliyor. Çalışması ya da emekli olması aylık almasına engel teşkil etmiyor. İşte merak edilen soruların yanıtları:

Ölüm aylığı kimlere bağlanır?

Vefat eden kişi ile ölüm tarihinde yasal evlilik bağı bulunan eşe aylık bağlanır. Burada kadın-erkek ayrımı yok. Kız çocuklarına evli olmamaları koşuluyla yaşa bakılmadan ebeveyninden ölüm aylığı bağlanır. Evlenen kız çocuklarının aylığı kesilir, boşanmada yeniden bağlanır. Erkek çocuklar 18 yaşına kadar, eğitimi sürenler de 25 yaşına kadar ölüm aylığı alabilir.

Yeniden evlenenin aylığı kesilir mi?

Vefat eden eşten alınan aylık çalışınca değil ama yeniden evlenince kesiliyor. İkinci eşin vefatında tercih ettiği aylığı alabilir. Bir eşe iki eşinden dolayı ölüm aylığı ödenmez.

SSK emeklisiyim, SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu oğlumdan kalan aylığı alabilir miyim?

Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmıyor. Çalışmanızdan dolayı emekli aylığı alıyor olmanız nedeniyle çocuğunuz üzerinden aylık bağlanmıyor.

SSK'lı çalışıyorum. Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alır mıyım?

Vefat edenin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile SSK'ya tabi çalışan kız yetimlere aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç haldeyse bağlanır.

2008 öncesi babamdan (SSK) kalan yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden (SKK) kalan aylığı da alabilir miyim?

Yüksek olan aylığın hepsi, düşük olanın yarısı ödenir.

2008 öncesi annemden 4B'den yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi babamdan (4B) yetim aylığını da alabilir miyim?

Hak sahibi 18 yaşına kadar her iki aylığı alabilir. 18 yaşından sonra yüksek olan aylık ödenir.

2008 öncesi babamdan (Emekli Sandığı) yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden (SSK) yetim aylığını alabilir miyim?

İki aylık tamdan ödenir.

2008 öncesi annemden (SSK) yetim aylığını alıyorum. SSK emeklisi olursam yetim aylığım sürer mi?

Yetim aylığı için kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmaması gerekiyor.

HAZAL ATEŞ