TOKİ'den onlarca ilde ucuz fiyatlı daire müjdesi! 350 ve 1300 lira taksit skalasıyla müthiş fırsat! 30 Eylül'e kadar...

Konya'da 396 konut ve Yozgat'ta 301 konut için ihaleye çıkacak TOKİ'nin düzenleyeceği ihale tarihi ise 24 Haziran. Öte yandan 29 Haziran'da Trabzon'da 53 konut için ihaleye çıkılacak. 2 Temmuz tarihinde Eskişehir'de 126 konut için ihaleye ve 5 Temmuz'da ise Hatay'da 464 konut için ihaleye çıkılacak.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde TOKİ doğrultusundan oluşturulan konut projesinde birtakım konutlar satışa çıkarıldı. TOKİ satışa çıkarılan bu evler amacıyla maliyetleri açıkladı. Buna göre 2+1 konutlar 136 Bin TL'lik satış fiyatı ile satılığa çıkarıldı. Yüzde 12 peşinat ödeyen vatandaşlar 180 ay vadede 660 TL taksitle ev sahibi olabiliyorlar.