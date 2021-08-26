TOKİ'den onlarca ilde ucuz fiyatlı daire müjdesi! 350 ve 1300 lira taksit skalasıyla müthiş fırsat! 30 Eylül'e kadar...

Kendi evini alarak kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit olanağı yayınlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler geliştirmeye devam ediyor. Başvuru adımı devam eden projelerin beraberinde pek çok ilçede ihale adımındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde yeni projelerin başlayacağı ifade edilirken başka illerde oluşturulan projeler ve satışa yayılan daireler araştırılıyor. Yazımızda ideal fiyatla ev alabilmek isteyenler amacıyla TOKİ'nin fırsatlarını derledik.
1.025 KONUT SATIŞA ÇIKACAK
İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak.
Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkıldı.
BAŞVURULAR 14 HAZİRAN'DA BAŞLADI
Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başladı. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor.