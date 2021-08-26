Roket moduna geçip aniden patladı! Alev döngüsü ateş aldı! 32 günlük 32.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

Dişinden tırnağından artırarak para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Elindeki sahip olunan parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen şahıs sayısında artış yaşanıyor. Hem de bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar ayrıntılı avantajlı tekliflerini tek tek sunuyor ve para birikimi olanlar teklifleri öğrenmek üzere incelemelera koyuldu. 32 günlük faizle hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verilenni haberimizin içinde ayrıntılı bir şekilde derledik. İşte bankaların verilen son oranlar...
Burgan Bank
Güldüren Hesap
Faiz: %19,60
Net Kazanç: 522,38 TL
Alternatif Bank
VOV + Hesap%0.50 Ek Faiz Avantajı VOV+ Hesap'ta!
Faiz: %19,50
Net Kazanç: 519,72 TL