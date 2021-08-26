Roket moduna geçip aniden patladı! Alev döngüsü ateş aldı! 32 günlük 32.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

QNB Finansbank

Çift Sarılı Hesap

Faiz: %18,10

Net Kazanç: 482,40 TL

VADELİ MEVDUAT HESABI

Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

VADE ÇEŞİTLERİ

Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır.

Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.