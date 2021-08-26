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    • Ekonomi
    • 26.08.2021 15:06
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    • 26.08.2021 15:06
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    Roket moduna geçip aniden patladı! Alev döngüsü ateş aldı! 32 günlük 32.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

    Roket moduna geçip birdenbire fırladı! Alev döngüsü harlanacak. Ülkemizde para birimi olan yurttaşların sık sık tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi de mevduat hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ve ufak ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini itimat edilir olarak görüyor ve yatırımlarını buraya aktarıyor. Bankalar ise bu süreçte müşteri miktarını çoğaltmak amacıyla pek çok cazip öneri sunuyor. Mevduat hesabı olanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona göre şubelere gidecek ya da talep çevrimiçi talep oluşturacak. Peki 32 günlük 32.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

    takvim.com.tr
    Alev döngüsü harlanacak! 32 günlük 32.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

    Dişinden tırnağından artırarak para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Elindeki sahip olunan parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen şahıs sayısında artış yaşanıyor. Hem de bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar ayrıntılı avantajlı tekliflerini tek tek sunuyor ve para birikimi olanlar teklifleri öğrenmek üzere incelemelera koyuldu. 32 günlük faizle hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verilenni haberimizin içinde ayrıntılı bir şekilde derledik. İşte bankaların verilen son oranlar...

    Anadolubank

    Renkli Hesap

    Faiz: %19,50

    Net Kazanç: 519,72 TL

    N Kolay

    N Kolay Bono

    N Kolay Bono bir mevduat ürünü olmayıp, TMSF kapsamında değildir.

    Faiz: %19,50

    Net Kazanç: 519,72 TL


    Burgan Bank

    Güldüren Hesap

    Faiz: %19,60

    Net Kazanç: 522,38 TL

    Alternatif Bank

    VOV + Hesap%0.50 Ek Faiz Avantajı VOV+ Hesap'ta!

    Faiz: %19,50

    Net Kazanç: 519,72 TL



        Fibabanka

        Kiraz Hesap

        Faiz: %19,50

        Net Kazanç: 519,72 TL

        Odeabank

        Oksijen Dinamik Hesap

        Faiz: %19,25

        Net Kazanç: 513,05 TL

        Enpara.com

        Vadeli Hesap

        Faiz: %15,50

        Net Kazanç: 413,11 TL

        Garanti BBVA

        E-Vadeli Hesap

        Faiz: %13,50

        Net Kazanç: 359,80 TL


        HSBC

        Modern Hesap

        Faiz: %19,00

        Net Kazanç: 506,39 TL

        CEPTETEB

        Marifetli Hesap

        Faiz: %19,00

        Net Kazanç: 506,39 TL

        ING

        E-Turuncu Hesap

        Faiz: %18,50

        Net Kazanç: 493,06 TL

        VakıfBank

        E-Vadeli

        Faiz: %18,50

        Net Kazanç: 493,06 TL

            QNB Finansbank

            Çift Sarılı Hesap

            Faiz: %18,10

            Net Kazanç: 482,40 TL

            VADELİ MEVDUAT HESABI

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            VADE ÇEŞİTLERİ

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır.

            Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.
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            Haberler Ekonomi Roket moduna geçip aniden patladı! Alev döngüsü ateş aldı! 32 günlük 32.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
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