Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.08.2021 16:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2021 16:09
    ABONE OL

    Otomobil almak isteyenler dikkat! Japonlar atakta! Honda, Nissan ve Toyota 5 yıl garantili %0.69 faizli kampanyayla mest ediyor

    Otomobil kampanyaları dolu dizgin devam ediyor. Bu anlamda Japonlar tarafından Honda, Nissan ve Toyota tarafından önemli adımlar atıldı. Arabasını değiştirmek isteyen ya da yeni araba alabilmek isteyenler amacıyla Toyota markası yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Resmi internet sitesinde yayınlanan kampanyaya göre yeni proace city model araçlarda 75.000 TL, 12 ay, %0,69 faiz oranları başladı. Üstelik 5 sene ve 150.000 KM’ ye kadar Toyota garantisi kapsamında olacağı belirtildi. İşte Honda, Nissan ve Toyota markalarının kampanyası ve fiyatları

    takvim.com.tr
    Otomobil almak isteyenler! Toyota 5 yıl garantili %0.69 faizli kampanya başlattı

    ÖTV indirimi ardından otomobil piyasasında hareketlenmeler başladı. Neredeyse durma noktasına gelen satışlar, oluşturulan indirım ile eş güdümlü kişilerin yoğun ilgisine niçin oldu. İşte ÖTV indirimi ardından araçların yeni fiyatları... Honda Civic 1.6L Elegance Benzin & ECO versiyonları için 90.000 TL, 12 ay ve %0.99 faiz oranlı, 1.5L Turbo Executive versiyonu için 45.000 TL, 12 ay ve %0.99 faiz oranlı kredi fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında sunulan 1. kredinin toplam geri ödeme tutarı 97.100 TL, diğer kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 48.550 TL'dir. Ayrıca bir diğer marka olan Nissan, kampanya kapsamında 2021 model Nissan Juke model araç alımlarında 100.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi kullanabilir yada özel fiyatlı Nissan Juke modellerinden birini tercih edebilirsiniz.

    Toyota Kampanya Detayları

    İlgili kampanya satışı yapılan Proace City modelleri için bireysel müşterilerde Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı

    , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.91, efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 393.75 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ALJ Finans nezdine ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0.91 efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 336 TL olarak geçerlidir.

    Tüzel kişiler ve ticari müşterilerde ise Garanti BBVA tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.89, efektif yıllık maliyet oranı %11.22 ve tahsis ücreti 787.50 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile , Akbank tarafından sunulan

    75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.94, efektif yıllık maliyet oranı %11.26, dosya masrafı 825 TL ve tahsis ücreti 187,5 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ve ALJ Finans tarafından sunulan ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %1.04 efektif yıllık maliyet oranı %13.16 ve tahsis ücreti 1.250 TL olarak geçerlidir.

    Kampanyada belirtilen finansman koşulları, anlaşmalı finans kuruluşunun belirlediği şartlarda geçerli olup, finans kuruluşu finansman sağlayıp sağlamamak konusunda serbesttir. Finans kuruluşunun başvuruyu reddetmesi ve finansman sağlamamasından Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. sorumlu değildir.

    Tahsis ücreti, finansman sağlanması için bir kereye mahsus, kullandırılan kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
    Kampanya stoklarla sınırlıdır. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. dilediği zaman kampanya kapsamını değiştirme hakkına sahiptir. İlanda yer alan modelin birleşik yakıt tüketimi 4,2-4,4 lt/100 km; birleşik CO2 salımı 110-117 g/km değerleri arasındadır. Ödeme seçenekleri ve ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve toyota.com.tr'de.

    (*)Toyota aracınız, binek ise 2 yıl veya 60.000 km (hangisi önce dolarsa), hafif ticari ise 2 yıl veya 100.000 km (hangisi önce dolarsa) yasal ürün garantisi kapsamında, 3 yıl /100.000 km'ye kadar ise Toyota Onarım Güvence Sistemi altında olup, tüm Toyotalar, Makine ve Tesisler Kırılma sigortası poliçesi ile 5 yıl veya 150.000 km'ye (hangisi önce dolarsa) kadar Toyota Garanti Sistemi kapsamına alınmıştır.

        2021 Ağustos Ayı Honda Kampanya Detayları

        Honda Civic 1.6L Elegance Benzin & ECO versiyonları için 90.000 TL, 12 ay ve %0.99 faiz oranlı, 1.5L Turbo Executive versiyonu için 45.000 TL, 12 ay ve %0.99 faiz oranlı kredi fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında sunulan 1. kredinin toplam geri ödeme tutarı 97.100 TL, diğer kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 48.550 TL'dir.

        Honda Civic Sedan 1.6L Benzin Elegance CVT Otomatik modeli 312.600 TL, Honda Civic Sedan 1.6L ECO Elegance Benzin/LPG CVT Otomatik modeli ise 318.000 TL fiyatla satın alınabiliyor.

        Honda C-RV modellerine ise 488.300 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz. 2020 model Yeni Honda HR-V 1.5L Executive (Atmosferik) Otomatik modeli 371.280 TL, Yeni Honda HR-V 1.5L Sport (Turbo Benzinli) Otomatik modeli ise 386.500 TL'lik Temmuz ayı fiyatlarıyla satın alınabiliyor.


        Nissan Modelleri 2021 Ağustos Ayı Kampanya Detayları

        2021 Ağustos Ayı Nissan Juke Kampanyası

        Kampanya kapsamında 2021 model Nissan Juke model araç alımlarında 100.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi kullanabilir yada özel fiyatlı Nissan Juke modellerinden birini tercih edebilirsiniz. Özel kampanyalı Nissan Juke modelleri:

        Kampanyalı liste fiyatı 357.900 TL olan Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum modeline 332.000 TL'ye

        Kampanyalı liste fiyatı 372.200 TL olan Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Perso modeline 341.200 TL'ye

        Kampanyalı liste fiyatı 404.000 TL olan Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Premium modeline 365.000 TL'ye sahip olabilirsiniz.

        2021 Ağustos Ayı Nissan Micra Kampanyası

        Nissan Micra modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi kullanabilirsiniz.

        Aşağıdaki modellerde ise Ağustos ayı kampanyası kapsamında özel kampanyalı fiyat uygulanıyor. (2021 MY)

        Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Visia EU6DF : 210.600 TL

        Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Tekna EU6DF : 225.800 TL

        2021 Ağustos Ayı Nissan Qashqai Kampanyası

        2021 model Nissan Qashqai model araç alımlarında 100.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Ağustos ayı kampanyası kapsamında aşağıdaki modellerde özel fiyat uygulanıyor. Özel kampanyalı fiyatlar ve kredi kampanyasından beraber yararlanabilirsiniz.

        Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 DCT Skypack Plus : 369.900 TL

        2021 Ağustos Ayı Nissan X-Trail Kampanyası

        Ağustos ayında Nissan X-Trail modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz. Ağustos ayında Nissan X-Trail 1.3 DIG-T 158 DCT Platinum 5 Koltuk EU6DF modelini 502.100 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

        Nissan Navara modellerinde ise 60.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden yararlanabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan IMF açıklaması
        Haberler Ekonomi Otomobil almak isteyenler dikkat! Japonlar atakta! Honda, Nissan ve Toyota 5 yıl garantili %0.69 faizli kampanyayla mest ediyor
            SON DAKİKA