Otomobil almak isteyenler dikkat! Japonlar atakta! Honda, Nissan ve Toyota 5 yıl garantili %0.69 faizli kampanyayla mest ediyor

ÖTV indirimi ardından otomobil piyasasında hareketlenmeler başladı. Neredeyse durma noktasına gelen satışlar, oluşturulan indirım ile eş güdümlü kişilerin yoğun ilgisine niçin oldu. İşte ÖTV indirimi ardından araçların yeni fiyatları... Honda Civic 1.6L Elegance Benzin & ECO versiyonları için 90.000 TL, 12 ay ve %0.99 faiz oranlı, 1.5L Turbo Executive versiyonu için 45.000 TL, 12 ay ve %0.99 faiz oranlı kredi fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında sunulan 1. kredinin toplam geri ödeme tutarı 97.100 TL, diğer kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 48.550 TL'dir. Ayrıca bir diğer marka olan Nissan, kampanya kapsamında 2021 model Nissan Juke model araç alımlarında 100.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi kullanabilir yada özel fiyatlı Nissan Juke modellerinden birini tercih edebilirsiniz.
Toyota Kampanya Detayları
İlgili kampanya satışı yapılan Proace City modelleri için bireysel müşterilerde Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı
, %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.91, efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 393.75 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ALJ Finans nezdine ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0.91 efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 336 TL olarak geçerlidir.
Tüzel kişiler ve ticari müşterilerde ise Garanti BBVA tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.89, efektif yıllık maliyet oranı %11.22 ve tahsis ücreti 787.50 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile , Akbank tarafından sunulan
75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.94, efektif yıllık maliyet oranı %11.26, dosya masrafı 825 TL ve tahsis ücreti 187,5 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ve ALJ Finans tarafından sunulan ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %1.04 efektif yıllık maliyet oranı %13.16 ve tahsis ücreti 1.250 TL olarak geçerlidir.
Kampanyada belirtilen finansman koşulları, anlaşmalı finans kuruluşunun belirlediği şartlarda geçerli olup, finans kuruluşu finansman sağlayıp sağlamamak konusunda serbesttir. Finans kuruluşunun başvuruyu reddetmesi ve finansman sağlamamasından Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. sorumlu değildir.
Tahsis ücreti, finansman sağlanması için bir kereye mahsus, kullandırılan kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
Kampanya stoklarla sınırlıdır. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. dilediği zaman kampanya kapsamını değiştirme hakkına sahiptir. İlanda yer alan modelin birleşik yakıt tüketimi 4,2-4,4 lt/100 km; birleşik CO2 salımı 110-117 g/km değerleri arasındadır. Ödeme seçenekleri ve ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve toyota.com.tr'de.
(*)Toyota aracınız, binek ise 2 yıl veya 60.000 km (hangisi önce dolarsa), hafif ticari ise 2 yıl veya 100.000 km (hangisi önce dolarsa) yasal ürün garantisi kapsamında, 3 yıl /100.000 km'ye kadar ise Toyota Onarım Güvence Sistemi altında olup, tüm Toyotalar, Makine ve Tesisler Kırılma sigortası poliçesi ile 5 yıl veya 150.000 km'ye (hangisi önce dolarsa) kadar Toyota Garanti Sistemi kapsamına alınmıştır.