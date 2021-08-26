Otomobil almak isteyenler dikkat! Japonlar atakta! Honda, Nissan ve Toyota 5 yıl garantili %0.69 faizli kampanyayla mest ediyor

Toyota Kampanya Detayları

İlgili kampanya satışı yapılan Proace City modelleri için bireysel müşterilerde Garanti BBVA ve Akbank tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı

, %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.91, efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 393.75 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ALJ Finans nezdine ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %0.91 efektif yıllık maliyet oranı %11.50 ve tahsis ücreti 336 TL olarak geçerlidir.

Tüzel kişiler ve ticari müşterilerde ise Garanti BBVA tarafından sunulan 75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.89, efektif yıllık maliyet oranı %11.22 ve tahsis ücreti 787.50 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile , Akbank tarafından sunulan

75.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı % 0.94, efektif yıllık maliyet oranı %11.26, dosya masrafı 825 TL ve tahsis ücreti 187,5 TL (BSMV dahil) ödeme seçenekleri ile ve ALJ Finans tarafından sunulan ise 64.000 TL finansman tutarı , %0.69 faiz oranı ve 12 ay vadede, aylık toplam maliyet oranı %1.04 efektif yıllık maliyet oranı %13.16 ve tahsis ücreti 1.250 TL olarak geçerlidir.