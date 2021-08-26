Nakit para mı lazım? Hiç sıkıntı yok! SMS ile hemen alın! 10.000 ve 100.000 TL ödeme fırsatı! İşte aylık ödeme tabloları...

HIZLI KREDİ
Diğer bir ismiyle çevrimiçi kredi olarak da tanınan süratli kredi sistemi, bankaların internet siteleri üstünde yer alan bulgular tarafında kısa mesaj yolu ile oluşturulan bir kredi müracaat türüdür. Televizyonda sıkça karşılaşabileceğiniz banka reklamlarında yer alan KREDI boşluk TC Kimlik numaranız ile 4 haneli bir numaraya göndererek süratli kredi müracaatı yapabiliyorsunuz.
İlgili bankanız da müracaatnuz üstüne süratli bir şekilde Kredi Kayıt Bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine çağrı eder, şayet yanıt olumsuzsa gene bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi müracaatnuz namacıyla olumsuz yanıtlandığını öğrenmek dilerseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.
Tarafınızca kullanılmış bütün kredi ve kredi kartlarının sicil kaydı puanı olarak düzenlenmiş halidir. İlk olarak başvurduğunuz kredinin aylık ödeme miktarına ve gelir düzegene bakılır. Ardından ise kefil olduğunuz diğer ödemeler göz önüne alınarak puanınız belirlenir.