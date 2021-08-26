2021 Eylül ayı Belediye, Valilik ve Kaymakamlık destek ödemeleri ne kadar? Yakacak, kira, gıda, maddi, sağlık engelli yardımları!

Yakacak, kira, gıda, parasal, sıhhat engelli yardımları ekonomik olarak sorun içersinde olan vatandaşlar doğrultusundan araştırılıyor. Hiç geliri olmayan ve parasal imkansızlıklar nedeniyle hayatını idame ettiremeyen, maaş alamayan hem de işi olmayan, engelli şahıslar gibi çoğu şahsa birtakım kurumlar yardım veriyor. Fakirlik yardımı müracaatı nasıl yapılır sorusuna yanıt arayanlar amacıyla, destek veren devlet kurumlarına yardım almak amacıyla bireylerin yazılı müracaat yapması gerekiyor. Dar gelirlilere verdiği yardımların müracaat şartları nedir? Hangi kurumlar gereksinim sahiplerine yardım veriyor? İşte fakirlere yardım veren kurumlar listesi!
Valiliklerden Alınan Yardımlar
Valilikler doğrultusundan vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak oluşturulan yardımları kapsamakta olup şunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, yoksulluk maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak amacıyla kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, müracaat dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekiyordir.
Kaymakamlık Yardımları
Kaymakamlıklarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kapsamında vatandaşlar barınma amacıyla 317 TL, Yakacak amacıyla 500 kilo kömür, çocuk sıhhat yardımı amacıyla 30 TL, eşi vefat eden kadınlar amacıyla aylık 250 TL, engelli vatandaşlara 2022 aylık yardımı ve rapora göre bin 305 TL yardım, ihtiyar ve engellilere özel temizlik hizmeti, üniversite öğrencilerine burs ödemeleri yapılmaktadır. İlgili yardımlara başvurmak amacıyla ilçe kaymakamlıklarında yer alan Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına istenilen belgeler ile müracaat yapılması gerekiyordir.