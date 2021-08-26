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    • Ekonomi
    • 26.08.2021 11:37
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    • 26.08.2021 11:37
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    2021 Eylül ayı Belediye, Valilik ve Kaymakamlık destek ödemeleri ne kadar? Yakacak, kira, gıda, maddi, sağlık engelli yardımları!

    Yakacak, kira, gıda, maddi, sağlık engelli yardımları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son günlerdeki Korona sebebi ile dar gelirli ailelere Valilik,Kaymakamlık ve Belediyeler doğrultusundan yardım yapıldığı belirtilmişti. Bu halde hangi kurum hangi yardımı yapmaktadır? E-Devlet, Valilik, Kaymakamlık, Belediye gibi kurumlardan parasal yardım müracaatında bulunulabiliyor. Peki bu kanallardan korona virüsü sebebiyle ya da normal günlerde parasal yardım talebinde bulunulurken nasıl bir yol izlenmeli? Maddi yardım müracaatı sırasında dilenen evraklar nelerdir? Kaç tür yardım kalemi vardır?

    takvim.com.tr
    2021 Eylül ayı Belediye, Valilik ve Kaymakamlık destek ödemeleri ne kadar?

    Yakacak, kira, gıda, parasal, sıhhat engelli yardımları ekonomik olarak sorun içersinde olan vatandaşlar doğrultusundan araştırılıyor. Hiç geliri olmayan ve parasal imkansızlıklar nedeniyle hayatını idame ettiremeyen, maaş alamayan hem de işi olmayan, engelli şahıslar gibi çoğu şahsa birtakım kurumlar yardım veriyor. Fakirlik yardımı müracaatı nasıl yapılır sorusuna yanıt arayanlar amacıyla, destek veren devlet kurumlarına yardım almak amacıyla bireylerin yazılı müracaat yapması gerekiyor. Dar gelirlilere verdiği yardımların müracaat şartları nedir? Hangi kurumlar gereksinim sahiplerine yardım veriyor? İşte fakirlere yardım veren kurumlar listesi!

    Valiliklerden Alınan Yardımlar

    Valilikler doğrultusundan vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak oluşturulan yardımları kapsamakta olup şunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, yoksulluk maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak amacıyla kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, müracaat dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekiyordir.

    Kaymakamlık Yardımları

    Kaymakamlıklarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kapsamında vatandaşlar barınma amacıyla 317 TL, Yakacak amacıyla 500 kilo kömür, çocuk sıhhat yardımı amacıyla 30 TL, eşi vefat eden kadınlar amacıyla aylık 250 TL, engelli vatandaşlara 2022 aylık yardımı ve rapora göre bin 305 TL yardım, ihtiyar ve engellilere özel temizlik hizmeti, üniversite öğrencilerine burs ödemeleri yapılmaktadır. İlgili yardımlara başvurmak amacıyla ilçe kaymakamlıklarında yer alan Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına istenilen belgeler ile müracaat yapılması gerekiyordir.

        Belediye Yardımları

        Belediyeler doğrultusundan sağlanan ayni ve parasal yardımlar arasında, kırtasiye yardımı, besin kolisi yardımı, sosyal yardım kuponları, süt yardımı, asker ailelerine, gazilere ve yakınlarına yardılar, yakacak kömür yardımı, tıbbi malzeme ve gereksinim yardımı, kira desteği, öğrencilere belediye bursu ve yardımı, engellilere parasal yardım desteği sağlanmaktadır. İlgili yardımlardan yararlanmak isteyenlerin bazı şartları sağlaması gerekiyor olup müracaatların şahsen alakalı belediye bölümlerine yapılması gerekiyordir.

        Geliri Olmayanlara Yapılan Devlet Yardımları Nelerdir?

        Devlet geliri olmayan vatandaşlara çoğu kalemde yardım alternatifi sunmaktadır. Bu yardımlardan bazıları, nerelere müracaat uygulanacağı ve yararlanma şartları şu şekildedir:

        Öğrenci yardım parası; Sed müracaatı olarak bilinmektedir. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı doğrultusundan verdiği bu bursu alabilmek amacıyla ailenin yoksul ve gereksinim sahibi olması koşulu aranmaktadır. Her aileden bir öğrenci bu bursu alabilir. Bu destek devamlı devam eden bir destek değildir. Kişinin ailesinin halinun 6 aylık vakit diliminde denetlenmesi neticesinde bursun devam edip etmeyeceğine bakanlık görevlileri karar vermektedir. Şu an da en düşük öğrenci yardımı 450 TL'dir.

        Yakacak ve Besin Yardımı; Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı doğrultusundan verdiği bu yardımlar, gereksinim sahibi ailelere yıllık 500 kilogram kömür yardımı ve esas gereksinim malzemelerini sahibi olan besin paketlerinin dağıtılmasıdır. Bu yardımdan yararlanmak amacıyla kaymakamlıklara ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat dilmesini gerekiyordir. Geliri olmayan yoksul aileler bu yardımlardan alakalı kurumların araştırmaları ardından yararlanmaktadır. Bu yardımı alabilmek amacıyla gelir sahibi olunmaması, rastgele taşınır taşınmaz bir mala sahip olunmaması gerekiyordir.

        Fakirlik Maaşı; Kişilerinin rastgele bir gelirlerinin olmaması sebebiyle bağlanan maaştır. Kaymakamlıklara ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek yoksulluk dosyası açtırılır. Bu maaşı alabilmek amacıyla rastgele bir sosyal güvencenin olmaması, rastgele bir maaşının bulunmaması gerekmekle eş güdümlü taşınmaz gelirinin muhtaçlık maaşından az olması gerekiyordir. Şu an ki yoksulluk maaşı 500 TL civarındadır ve bu maaş PTT ve Ziraat Bankası şubelerinden çekilebilmektedir.

        Belediyeler Hangi Maddi Yardımları Yapıyor?

        Belediyelerin gereksinim sahibi vatandaşlara sağladığı yardımlar sırayla alttaki gibidir;

        Besin kolisi yardımı
        Belediye nakit yardımı
        Geliri elverişli olmayan hanelere kira desteği
        Kırtasiye yardımı
        Sosyal yardım kartları
        Sosyal yardım kuponları
        Sosyal yardım kontörleri
        Tıbbi malzeme ve ilaç yardımı
        Yakacak kömür ve odun yardımı
        Mama ve bebek bezi yardımı
        Süt yardımı
        Giyecek yardımı
        Engellilere verdiği destekler
        Asker ailelerine ayni yardım
        Gazi, gazi yakınları ve şehit yakınlarına oluşturulan yardımlar
        Öğrenciler amacıyla belediye bursu
        Öğrencilere yönelik yardımlar
        Yaşlılar amacıyla belediye bakım hizmeti

            Valilikten Nasıl Yardım Nasıl Alınır?

            Dar gelirliye kira yardımı adı altında parasal hali belli bir gelirin altında olan ya da hiç geliri olmayan kimselere devlet doğrultusundan yardımda bulunulmaktadır. Bu yardımdan yararlanabilmek amacıyla iki yol izlenebilir. Birincisi kaymakamlıklar aracılığı ile müracaattır. Diğeri ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerine oluşturulan müracaatlardır. Bu müracaatlarda şu belgeler istenir:

            - Kimlik belgesi ve fotokopisi
            - İkametgah belgesi
            - Geliri olmadığına dair gelir testi
            - Kira yardımı istendiğine dair müracaat dilekçesi
            - Kira yardımından yararlanabilmek amacıyla müracaat sahibinin şu şartları bir arada bulundurması gerekiyordir:
            - Herhangi bir işte çalışmıyor olmak gerekiyordir.
            - Emekli maaşı ve anne babadan kalan maaş da dahil olmak üzere rastgele bir maaş sahibi olmamak gerekir.
            - Gayrimenkul ya da menkul cinsinden rastgele bir mal sahibi olmamak gerekir.
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            Haberler Ekonomi 2021 Eylül ayı Belediye, Valilik ve Kaymakamlık destek ödemeleri ne kadar? Yakacak, kira, gıda, maddi, sağlık engelli yardımları!
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