2021 Eylül ayı Belediye, Valilik ve Kaymakamlık destek ödemeleri ne kadar? Yakacak, kira, gıda, maddi, sağlık engelli yardımları!

Belediye Yardımları

Belediyeler doğrultusundan sağlanan ayni ve parasal yardımlar arasında, kırtasiye yardımı, besin kolisi yardımı, sosyal yardım kuponları, süt yardımı, asker ailelerine, gazilere ve yakınlarına yardılar, yakacak kömür yardımı, tıbbi malzeme ve gereksinim yardımı, kira desteği, öğrencilere belediye bursu ve yardımı, engellilere parasal yardım desteği sağlanmaktadır. İlgili yardımlardan yararlanmak isteyenlerin bazı şartları sağlaması gerekiyor olup müracaatların şahsen alakalı belediye bölümlerine yapılması gerekiyordir.

Geliri Olmayanlara Yapılan Devlet Yardımları Nelerdir?

Devlet geliri olmayan vatandaşlara çoğu kalemde yardım alternatifi sunmaktadır. Bu yardımlardan bazıları, nerelere müracaat uygulanacağı ve yararlanma şartları şu şekildedir:

Öğrenci yardım parası; Sed müracaatı olarak bilinmektedir. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı doğrultusundan verdiği bu bursu alabilmek amacıyla ailenin yoksul ve gereksinim sahibi olması koşulu aranmaktadır. Her aileden bir öğrenci bu bursu alabilir. Bu destek devamlı devam eden bir destek değildir. Kişinin ailesinin halinun 6 aylık vakit diliminde denetlenmesi neticesinde bursun devam edip etmeyeceğine bakanlık görevlileri karar vermektedir. Şu an da en düşük öğrenci yardımı 450 TL'dir.