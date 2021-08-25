Ve artık netleşti! İlave ödeme, tazminat, KİT personeline zam! O ücretler de arttı 2.559 TL oldu, milyonlar bekliyordu...

İLAVE PARA VE TAZMİNAT

İtfaiye ve ARFF memurları genel idari hizmetleri katagorisi kapsamında değerlendirilecek ve bu personele ek 89.67 TL ödeme yapılacak. Yangına araya girmek esnasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına 179 bin 347 TL tazminat ödenecek. Kamuda vazife yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırı 3.775,74 TL'ye yükseltildi. Programcı ve çözümleyici unvanlı personele ödenen tazminatlar ve özel hizmet tazminatları artırıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında vazife yapan personele servis hizmeti sunulacak.