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    • Ekonomi
    • 25.08.2021 13:11
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    • 25.08.2021 13:11
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    Ve artık netleşti! İlave ödeme, tazminat, KİT personeline zam! O ücretler de arttı 2.559 TL oldu, milyonlar bekliyordu...

    İlave ödeme, tazminat, KİT personeline zam gibi detaylar netleşti! Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşmede imzalar 23 Ağustos’ta atıldı. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen bu kazanımlarla ilgili bilgi paylaştı. Sendikaların talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemeler ve sağlanan kazanımlar sayfamızda yer alıyor. Emekli olan kamu vazifelisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarı 2.559,70 TL'ye yükseltildi. Eğitim öğretim senesine hazırlık ödeneği 2022 senesi amacıyla 1.325 liraya; 2023 senesi amacıyla 1.400 TL'ye çıkarıldı. Nöbet tutan belletici öğretmenler açısından aylık ders ücreti sınırı 56 saatten 64 saate yükseltildi.

    takvim.com.tr
    Zam geldi, o ücretler de arttı 2.559 TL oldu, milyonlar bekliyordu...

    Zam dışında aile yardımı, ek ödemeler, eğitim öğretim senesine hazırlık ödeneği gibi yan gelirlerde de artış sağlandı. Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarı 2.559,70 TL'ye yükseltildi. Eğitim öğretim senesine hazırlık ödeneği 2022 senesi amacıyla 1.325 liraya; 2023 senesi amacıyla 1.400 TL'ye çıkarıldı. Nöbet tutan belletici öğretmenler açısından aylık ders ücreti sınırı 56 saatten 64 saate çıkarıldı. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429.11 TL'ye çıkarıldı. Bu ödenek ağustos itibarıyla 409 liraydı.

    1.325 TL HAZIRLIK ÖDENEĞİ

    Emekli olan kamu vazifelisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarı 2.559,70 TL'ye yükseltildi. Eğitim öğretim senesine hazırlık ödeneği 2022 senesi amacıyla 1.325 liraya; 2023 senesi amacıyla 1.400 TL'ye çıkarıldı. Nöbet tutan belletici öğretmenler açısından aylık ders ücreti sınırı 56 saatten 64 saate çıkarıldı. Eşi çalışmayan kamu vazifelilerine ödenen aile yardımı 429.11 TL'ye çıkarıldı. Bu ödenek ağustos itibarıyla 409 liraydı.

    İLAVE PARA VE TAZMİNAT

    İtfaiye ve ARFF memurları genel idari hizmetleri katagorisi kapsamında değerlendirilecek ve bu personele ek 89.67 TL ödeme yapılacak. Yangına araya girmek esnasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına 179 bin 347 TL tazminat ödenecek. Kamuda vazife yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırı 3.775,74 TL'ye yükseltildi. Programcı ve çözümleyici unvanlı personele ödenen tazminatlar ve özel hizmet tazminatları artırıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında vazife yapan personele servis hizmeti sunulacak.

        KİT'LERDE GÖREV YAPANLAR

        KİT personeline lojman kirasından yüzde 15 indirim yapılacak. KİT'lerde kıdem ücretinin belirlenmesinde sene programı yerine 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde ay uygulanmasına devam edilecek. KİT'lerdeki başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına 448.36 TL ek zam yapılacak. KİT'lerdeki başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin yardımcılarına, bölge müdür yardımcılarına ve şube/kısım müdürlerinin maaşlarına 179.34 TL ek zam verilecek.

        KİT'lerdeki teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik eksper, küme başmühendisi, başmühendis, baş mimar, mühendis, mimar kent plancısı ve veteriner hekimlerin maaşlarına 215.21 TL ek zam var. KİT'lerde vazife yapan birtakım personel ile teknik eksper pozisyonlarında tespit edilen sözleşmeli personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara çalıştıkları her gün amacıyla 53.80 TL ek ücret ödenecek. Sivil savunma eksperı maaşlarına 89.67 TL ek zam yapılacak.

        188 TL ÇOCUK YARDIMI

        Kamu vazifelilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti programı konusu ile ilgili lüzumlu çalışmalar başlatılacak. Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında tespit edilenların maaşlarına 215.21 TL ek zam yapılacak. Engelli çocuğu olan memura 188.78 TL çocuk yardımı ödenecek. Kamuda vazife yapan avukatlara davaları takip etmelerine yönelik her vazifeye çıkışlarında günlük 51.91 TL ödeme yapılacak. Şef kadrolarında tespit edilen personele 179.34 TL ek zam var. Koruma ve emniyet vazifelilerinin maaşlarına 143.47 TL ek zam yapılacak. Silahlı vazife yapan koruma emniyet vazifelilerinin maaşlarına 89.67 TL ek zam yapılması sağlandı.

            HER GÜN İÇİN 53.80 TL

            Biyologlara, açık çalışma mahallindeki vazife gerçekleştirdikleri her gün amacıyla 53.80 TL çok ödeme yapılması sağlandı. Vaizlerin din hizmetleri tazminat oranlarında artış yapıldı. Sözleşmeli personel devamlı vazife yolluğu hakkından faydalandırılacak. Müze incelemecisi ve sanat tarihçilerine açık çalışma mahallindeki vazife gerçekleştirdikleri her gün amacıyla 53.80 TL çok ödeme yapılacak. Geçici personelken sözleşmeli statüye geride bıraktığımız personele 179.34 TL ek ödeme verilecek.
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            Haberler Ekonomi Ve artık netleşti! İlave ödeme, tazminat, KİT personeline zam! O ücretler de arttı 2.559 TL oldu, milyonlar bekliyordu...
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