Ve artık netleşti! İlave ödeme, tazminat, KİT personeline zam! O ücretler de arttı 2.559 TL oldu, milyonlar bekliyordu...

Zam dışında aile yardımı, ek ödemeler, eğitim öğretim senesine hazırlık ödeneği gibi yan gelirlerde de artış sağlandı. Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarı 2.559,70 TL'ye yükseltildi. Eğitim öğretim senesine hazırlık ödeneği 2022 senesi amacıyla 1.325 liraya; 2023 senesi amacıyla 1.400 TL'ye çıkarıldı. Nöbet tutan belletici öğretmenler açısından aylık ders ücreti sınırı 56 saatten 64 saate çıkarıldı. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429.11 TL'ye çıkarıldı. Bu ödenek ağustos itibarıyla 409 liraydı.
1.325 TL HAZIRLIK ÖDENEĞİ
Emekli olan kamu vazifelisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarı 2.559,70 TL'ye yükseltildi. Eğitim öğretim senesine hazırlık ödeneği 2022 senesi amacıyla 1.325 liraya; 2023 senesi amacıyla 1.400 TL'ye çıkarıldı. Nöbet tutan belletici öğretmenler açısından aylık ders ücreti sınırı 56 saatten 64 saate çıkarıldı. Eşi çalışmayan kamu vazifelilerine ödenen aile yardımı 429.11 TL'ye çıkarıldı. Bu ödenek ağustos itibarıyla 409 liraydı.
İLAVE PARA VE TAZMİNAT
İtfaiye ve ARFF memurları genel idari hizmetleri katagorisi kapsamında değerlendirilecek ve bu personele ek 89.67 TL ödeme yapılacak. Yangına araya girmek esnasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına 179 bin 347 TL tazminat ödenecek. Kamuda vazife yapan avukatlara ödenebilecek vekalet ücreti aylık üst sınırı 3.775,74 TL'ye yükseltildi. Programcı ve çözümleyici unvanlı personele ödenen tazminatlar ve özel hizmet tazminatları artırıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında vazife yapan personele servis hizmeti sunulacak.