Vatandaş can evinden vuruldu! Fiat 82.000 TL indirim kampanyası! 2021 model Egea Doblo 500 Panda Fiorino yeni fiyatları kaç TL?

Fiat, 202 ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatlarını açıkladı. Fiat ÖTV düzenlemesi ardından sevenlerinin karşısına 82 bin TL'lik indirim kampanyası ile çıktı. 2020 model Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT amacıyla başlatılan indirim fırsatı 1 Eylül 2021 tarihi itibari ile sona erecek. Ağustos ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Ağustos ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz. %50 ÖTV dilimindeki ender SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Ağustos ayı kampanyası kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.