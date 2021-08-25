Sorgulamadan herkese 2.500-5.000 ve 10.000 bin TL veriliyor! Başvurarak anında ATM'den gidip çekebilirsiniz!

Günümüzde çoğu vatandaş parasal anlamda gereksinimlerini karşılamak amacıyla bankalara başvurmaktadır. Faizsiz olarak verilmesi gerçekleştirilen kredilerden ya da nakit avanslardan faydalanarak bir nebze olsun ekonomik halini düzeltmek isteyenlerin bu mevzuya son derece çok yoğunlaştığını ve incelemelerde bulunduğunu bilmekteyiz. Sizlerde faizsiz nakit avans veren bankalar üstünde inceleme yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz.
Akbank Axess Taksitli Nakit Avans
Faiz nakit avans sağlayan diğer bankaların arasında Akbank yer almaktadır. Akbank müşterilerinin daime iyi bir şekilde hizmet alması adına ve müşteri sayısını artırmak adına çeşitli avantajları sunmaktadır. 9 aya varan vade seçeneği ile birlikte sizlerde çeşitli limitlerde Akbank tarafından sunulan taksitli nakit avansa sahip olabilirsiniz. Akbank tarafından sunulan nakit avans desteği ile ilgili kullanmadan önce kesinlikle bankanızdan bilgi almanızı öneririz.
Axess kartınızla Akbank ATM ve diğer banka ATM'lerinden 7/24 anında Nakit Avans çekebilirsiniz.
SMS'le Nakit Avans başvurusunda bulunmak için "NA" yazıp kartınızın son 6 hanesini ve dilediğiniz tutarı 5990'a gönderebilirsiniz.
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Garanti BBVA Nakit Avans
Garanti Bankası müşteri memnuniyetini sağlamak adına çeşitli kampanyalarını müşterilerine sunmaya devam etmektedir.
Nakit paraya ihtiyacınız olduğunda taksitli nakit avansınızı hiçbir formalite olmadan çekin, sabit taksitle ve uygun faiz oranıyla rahatça geri ödeyin.
Taksitli Nakit Avans Kullanabileceğiniz kanallar:
Garanti BBVA İnternet Bankacılığı
Garanti BBVA Mobil
BonusFlaş
Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi /444 0 333
Garanti BBVA ATM'leri