Kamu çalışanına yeni kazanç

Hükümet ile memur sendikaları arasında imzalanan toplu sözleşmeye; maaş artışlarıyla birlikte sosyal kazanımlar da damgasını vurdu. Bütün meslek gruplarına iyileşmeler yapıldı:

Memur ve emeklinin ikramiye dahil maaş tablosu

EMEKLİYE TAZMİNAT:

Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2 bin 438 lira tazminat tutarı 2 bin 560 liraya çıktı.

429 TL EŞ YARDIMI:

Eşi çalışmayanlara ödenen aile yardımı 429,11 liraya yükseldi.

LOJMANDA YÜZDE 15 İNDİRİM:

KİT'lerde çalışanlara lojman kirasında yüzde 15 indirim sağlandı.

SÖZLEŞMELİLERE İYİLEŞTİRME:

Sözleşmelilerin 3+1'e geçirilmesi için çalışma başlatılacak. Sözleşmeli statüsüne geçenlere ek ödeme oranı 10 puan (180 lira) artırıldı.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLANA 189 TL:

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine 189 lira çocuk yardımı ödenecek.

YÖNETİCİLERE İLAVE ZAM:

KİT'lerdeki başmüdür, fabrika, müessese ve işletme müdürlerine 448,36 lira ek zam yapılacak. Buradaki teknik şef, başmühendis, mimar, şehir plancıları da 215 lira ilave zam alacak. Şeflere 179, koruma ve güvenlik görevlilerine 144 lira ek zam olacak.

1.900 TL YANGIN TAZMİNATI:

Hava araçları ile yangın söndürmeye katılan personele her uçuş günü için yaklaşık 190 lira, aylık bin 900 liraya kadar yangın tazminatı ödenecek. Orman yangını ile mücadelede çalışana fazla mesai ücreti 8 aya çıkarıldı. Görev sırasında vefat edenin mirasçısı 179 bin 347 lira tazminat alacak.

HAVACILIK TAZMİNATI ARTTI:

DHMİ'de havacılık tazminatları yüzde 50 artırıldı. Fazla mesai ücretlerinin 4 katına çıkarılması sağlandı.

DİN GÖREVLİLERİNE EK ÖDEME:

Ek ödeme oranları 5 puan arttı. Ramazan'da 3 günlük fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlandı. Ulusal bayramlar, genel tatil günlerinde vaizlere fazla çalışma ücreti verilecek.

ADALET HİZMET TAZMİNATI:

Ankara, İstanbul, İzmir'deki adliyelerde görev yapan personele 15, diğer büyükşehir adliyelerdeki personele 10 ve diğer illerdeki adliyelerde görevli personele ise 5 puan artırımlı adalet hizmetleri tazminatı ödenecek.

ÖĞRETMENLERİN ÖDENEĞİ ARTIRILDI

Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 için bin 325, 2023 için bin 400 liraya çıkarıldı. Öğretmenlere ilave ek ders ücreti ve aylık ücret sınırında artış sağlandı. Nöbet tutan belletmen öğretmenler yönünden aylık ders ücreti sınırı 56 saatten 64 saate çıktı. Yüksek lisans, doktora yapan eğitimcilere ek ders ücretleri artırıldı.

SAĞLIKÇININ YÜZÜ GÜLDÜ

DOKTORA 215 TL İLAVE ZAM:

Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 215 lira ilave zam yapılacak.

HEMŞİREYE 300 TL EK ARTIŞ:

Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında arttı. Hemşirelerin ücretlerinde 300 lira ilave artış gerçekleşti. Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti milli bayramlarda da olacak.

EK ÖDEMELER ARTTI:

Sağlık çalışanının sabit ek ödemeleri yüzde 20 artırıldı. Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 yükseldi. Ambulans şoförlüğü de yapan acil tıp teknisyeni, teknikeri, toplum sağlığı teknisyenlerinin performans puanları yüzde 50 artırıldı. 112'de çağrı karşılama personelinin ek ödemeleri 10 puan artırımlı ödenecek.

HAZAL ATEŞ.