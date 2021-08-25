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    • Ekonomi
    • 25.08.2021 11:37
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    • 25.08.2021 11:37
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    Binlerce lira veriliyor! Çalışmayan ev hanımlarına bankalardan kredi müjdesi! Ev hanımlarına kredi veren bankalar hangileri?

    Binlerce lira hemen alabilirsiniz! Çalışmayan ya da sigortasız olarak çalışarak ek iş yapan ev hanımlarının bankalardan kredi alabilmesi amacıyla belli şartları yerine getirmeleri gerekir. Daha önceki senelerde gelir belgesi olmayan ev hanımlarına kredi verilmezken, bundan sonra çoğu banka ev hanımına özel gereksinim kredisi vermektedir. Bu bankaları ve şartlarını inceleyerek siz de kredi müracaatı yapabilir, acil nakit gereksinimlarınızı bu krediyle karşılayabilirsiniz. Hem de sayfanın sonlarına doğru kredi çıkmayan ev hanımlarına seçenek para bulma yöntemlerine de değindik.

    takvim.com.tr
    Binlerce lira veriliyor! Çalışmayan ev hanımlarına bankalardan kredi müjdesi!

    2021 senesinde ev hanımlarına kredi veren bankalar hangileri diye merak ediyorsanız bu sayfadan ev hanımlarına kredi müracaat şartlarını inceleyebilirsiniz. Mevduat geliri, kira geliri gibi ek gelirleriniz bulunuyorsa da bunları kredi müracaatı esnasında belgeli olarak bankaya vererek kredi müracaatının onaylanma olasılığını de arttırabilirsiniz. Hem de devamlı olarak kredi kartını kullanmış olduğunuz bir bankaya kredi müracaatı yaparsanız kredinin onaylanma olsılığı; hiçbir şekilde daha evvelce banka ürünlerini kullanmadığınız bir bankaya gerçekleştireceğiniz kredi müracaatı onaylanma olsılığı artmış olacaktır.


    Ev hanımlarına kredi veren bankalar

    Öncelikle şunu belirtmekte yarar var; bankalar bilhassa ev hanımlarına özel "belli devre ve kampanyalar dışında" sabit bir kredi paketi sunmamaktadır. Ev hanımının kredi alabilmesi amacıyla ilk evvelce kredi notunun "iyi" düzey olarak bilindiği en az 1.000 ve üstünde olması gerekmektedir. Hiçbir banka kredi notu sıfır olan ya da kredi sicili sorunlu olan şahıslara kredi vermez. Bankalar birer ticari işletme olmasından kaynaklı verilen borçları saatinde geri ödenmesini ister ve buna göre kredi müracaatı yapan bireyin sicili ve işlemiş ödemeleri ile ilgili incelemeler yaparlar.

    Bu inceleme ve değerlendirmelerden olumlu olarak geride bıraktığımız kredi müracaatı yapan şahıslar ise bankadan kredi almaya hak kazanırlar. Günümüzde gelir belgesiz ve çalışmayan ev hanımlarına kredi veren pek çok değişik banka bulunmaktadır. Bu bankalar krediye karşılık olarak kefil ya da teminat isteyebilirler. Hem de sabit olarak devletten alınan yardım parası ya da aylıklar da "gelir" olarak gösterilebilir ve bu tür bir geliriniz varsa bunu bankaya vererek kredinin onaylanmasını sağlayabilirsiniz.

        Mevduat geliri, kira geliri gibi ek gelirleriniz bulunuyorsa da bunları kredi müracaatı esnasında belgeli olarak bankaya vererek kredi müracaatının onaylanma olasılığını de arttırabilirsiniz. Hem de devamlı olarak kredi kartını kullanmış olduğunuz bir bankaya kredi müracaatı yaparsanız kredinin onaylanma olsılığı; hiçbir şekilde daha evvelce banka ürünlerini kullanmadığınız bir bankaya gerçekleştireceğiniz kredi müracaatı onaylanma olsılığı artmış olacaktır.

        Ev hanımlarına kredi veren bankalar listesi:

        Denizbank ev hanımına özel kredi

        İNG Belgesiz Kredi

        QNB Finansbank

        Ziraat Katılım

        Vakıf Katılım

        Kuveyt Türk

        İş Bankası

        Vakıfbank

        N Kolay Kredi (Aktifbank)

        Yapı Kredi

        TEB

        Ziraat Bankası

        Şekerbank

        HSBC
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        Haberler Ekonomi Binlerce lira veriliyor! Çalışmayan ev hanımlarına bankalardan kredi müjdesi! Ev hanımlarına kredi veren bankalar hangileri?
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