Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.08.2021 13:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2021 13:04
    ABONE OL

    Ve sonunda netleşti! Paralar PTT üzerinden veriliyor! 650 TL ödemeyi ATM'den hemen alabilirsiniz!

    Başvuruda tespit edilen ve eşi vefat etmiş bayanlara 2 ayda bir 650 TL ödeme yapılıyor. Paralar PTT’den ya da ATM’lerden çekilebiliyor. Eşi ölen kadınların mağduriyet yaşamaması amacıyla devlet doğrultusundan destek sağlanıyor. Hiçbir sosyal emniyeti olmayan kadınlar amacıyla de devlet yardım yapılıyor. İlgili vakıflar aracılığı ile bayanlara para ve sosyal destek yardımı sağlanıyor. Dul aylığına hak kazanılması için ölen eşin minimum şartları sağlaması halinde ölüm aylığı kapsamında verilen dul aylığından yararlanabileceklerin tespiti için dul maaşı kimlere verilir sorusuna yanıt verilmesi gereklidir.

    takvim.com.tr
    650 TL ödeme yapılıyor: Paralar PTT üzerinden veriliyor!

    Hesaplara 650 TL para yatıyor. Eşi vefat eden bayanlara 2 ayda bir destek sağlanıyor. Bu hakka sahip olan kadınların müracaat yapmaları durumunda 2 ayda bir hesaplarına 650 TL yatıyor. Paralar PTT üzerinden ya da ATM'lerden çekiliyor. Peki, dul aylığı müracaatı nasıl yapılır? Dul maaşı hangi hallerde kesilir? Eşi vefat etmiş bayan vatandaşlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içersinde belirleme edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içersinde oluyor) müracaat yapınca proses başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında rastgele bir belge istenmiyor.

    ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

    Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı'yla ATM'lerden çekim yapılabiliyor. Fakat kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.

    BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR?

    Eşi vefat etmiş bayan vatandaşlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içersinde belirleme edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içersinde oluyor) müracaat yapınca proses başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında rastgele bir belge istenmiyor.

    Kocası ölen bayanlar, talep ederlerse muhtaçlık halleri inceleniyor. Kadın muhtaç olarak belirleme edilirse, sivil toplum kuruluşları, Belediyeler ve kaymakamlıklara, sosyal yardımlardan yararlanabilmek amacıyla müracaatte bulunabiliyorlar.

        EŞİ ÖLEN KADINLAR HANGİ HAKLARA SAHİP OLUYOR?

        Eşi vefat eden bayanlar çalışmıyor ve rastgele bir emniyeti bulunmuyor olsa bile devlet doğrultusundan belli bir oran ödeme yapılıyor. Dul maaşı iki ayda bir 650 TL olarak ödeniyor. Kocası ölen bayanlar, eşlerinin son çalışmış bulunduğu kuruluşun doldurması gereken prim gün adedi yeterli ise ölüm aylığı hakkı kazanıyor. Sigorta, ölen kocanın emekli olması halinde, kocasının emekli maaşının bir bölümünü dul maaşı olarak da verebiliyor.

        İKİ MAAŞ ALMA HAKKI

        Eşi vefat eden bayan, ölen babasının da emekli aylığını alabiliyor. Buradaki mühim nokta, ölen koca ve ölen babanın bağlı oldukları sigortaların değişik olması.

        DUL MAAŞI NİÇİN KESİLİR?

        Dul maaşı alan bayanın maaşı tekrar evlenmesi halinde kesiliyor. Hem de dul maaşı alınabilmesi amacıyla bireyin çalışmıyor olması gerekiyor.

        Memur emeklisi kadın, SSK emeklisi olarak vefat eden eden babasından yetim aylığı alabilir mi?

        İşçi olarak çalışanların vefatlarında kız yetimlerine aylık bağlanmasının kuralları 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bulunur. Buradaki kurallara göre, işçi olarak çalışanın yetim aylığının kızına aktarılması için, yetim kızın memur, sigortalı, bağ-kurlu veya yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olması gerekmektedir. Ayrıca evli olunmaması gerekmektedir. Dolaysıyla işçi babanın yetim aylığını, bir memur emekisi kadın alamaz.

        Emekli sandığı memur emeklisi kadın vefat etmiş anne ve babasından yetim aylığı alabilir mi?

        Memur emeklisi vefat etmiş baba veya annelerinden dolayı memur emeklisi olarak kendi aylıkları ile birlikte aylık alınamaz. Sadece vefat edenden bağlanacak yetim aylığı kendi emekli aylığından fazla olursa tercih etmek suretiyle yetim aylığı alınabilir. Hem emekli aylığı, hem de yetim aylığı alınamaz.

        Dul ve yetimlerden istenilecek belgeler neler?

        1) Kayıtlı bulundukları Nüfus Müdürlüğünden alınacak vukuatlı Nüfus kayıt örneği, (Eşin ölümüyle dul kalan yetimlerden eş ve anne veya babasının kayıtlı olduğu ilgili nüfus idaresinden alınacak olan vukuatlı nüfus kayıt örnekleri)

        2) Nüfus Kayıt örneğine uygun olarak doldurulacak Kimlik araştırma belgesi, (Belgede yer alan bölümlerin çizgi çekilmeden ve boş bırakılmadan yazı ile açık ifade kullanılarak cevap verilmesi gerekmektedir)

        3) 18 yaşını doldurmuş ve 25 yaşını geçmemiş erkek yetimlerden öğrenime devam edenlerden ilgili okul idaresinden alınacak olan tasdikli Öğrenim Belgesi aslı

        4) Aylık bağlanması istenilen Bireylere ait 3 adet fotoğraf

        5) Emekli iken ölenlere ait özel belge ve sağlık karnelerinin iadesi edilmesi

            6) Erkek yetimlerden 18 yaşını doldurup da öğrenime devam etmeyenlerden ortaöğretimde 20 yaşına kadar, yükseköğretimde 25 yaşına kadar malul olanlar için tam teşekküllü Devlet Hastanesinden resimli ve onaylı olarak alınacak sağlık kurulu raporu aslı,Bu durumda olanlardan kayyum ve vasi tayini edilenlerden kayyum ve vasi ilamları,

            7) Yine bu durumda olanlardan bağlı bulundukları il veya İlçe İdare Kurulunca düzenlenecek muhtaçlık belgesi ile mahalle muhtarınca onaylanacak mal bildirim belgesi

            8) Sandığımıza gönderilecek belgelerin aslı veya ilgili makamlarca onaylanmış örneği (aslı olmalıdır)

            9) Vefat edenin annesi, bekar, dul veya boşanmış ise müracaatı ile birlikte (1), (2), (4) ve (7) şıklarında belirtilen belgelerin düzenlenerek hangi Sandık ise gönderilmesi gerekmektedir

            10) Vefat edenin Babasının aylık talebinde bulunması halinde, (1), (2), (4) ve (7) şıklarında belirtilen belgelerin düzenlenerek Sandığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, baba 65 yaşından küçük ise istenilen belgelere ek olarak tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak olan, çalışarak hayatını kazanıp-kazanamayacağını belirtir sağlık kurulu raporunun aslı istenilmektedir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hamile olduğu ortaya çıktı! Babası tutuklandı
            Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! Paralar PTT üzerinden veriliyor! 650 TL ödemeyi ATM'den hemen alabilirsiniz!
                SON DAKİKA