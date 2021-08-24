Ve sonunda netleşti! Paralar PTT üzerinden veriliyor! 650 TL ödemeyi ATM'den hemen alabilirsiniz!

EŞİ ÖLEN KADINLAR HANGİ HAKLARA SAHİP OLUYOR?

Eşi vefat eden bayanlar çalışmıyor ve rastgele bir emniyeti bulunmuyor olsa bile devlet doğrultusundan belli bir oran ödeme yapılıyor. Dul maaşı iki ayda bir 650 TL olarak ödeniyor. Kocası ölen bayanlar, eşlerinin son çalışmış bulunduğu kuruluşun doldurması gereken prim gün adedi yeterli ise ölüm aylığı hakkı kazanıyor. Sigorta, ölen kocanın emekli olması halinde, kocasının emekli maaşının bir bölümünü dul maaşı olarak da verebiliyor.

İKİ MAAŞ ALMA HAKKI

Eşi vefat eden bayan, ölen babasının da emekli aylığını alabiliyor. Buradaki mühim nokta, ölen koca ve ölen babanın bağlı oldukları sigortaların değişik olması.

DUL MAAŞI NİÇİN KESİLİR?

Dul maaşı alan bayanın maaşı tekrar evlenmesi halinde kesiliyor. Hem de dul maaşı alınabilmesi amacıyla bireyin çalışmıyor olması gerekiyor.