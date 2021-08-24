Ve sonunda netleşti! Paralar PTT üzerinden veriliyor! 650 TL ödemeyi ATM'den hemen alabilirsiniz!

Hesaplara 650 TL para yatıyor. Eşi vefat eden bayanlara 2 ayda bir destek sağlanıyor. Bu hakka sahip olan kadınların müracaat yapmaları durumunda 2 ayda bir hesaplarına 650 TL yatıyor. Paralar PTT üzerinden ya da ATM'lerden çekiliyor. Peki, dul aylığı müracaatı nasıl yapılır? Dul maaşı hangi hallerde kesilir? Eşi vefat etmiş bayan vatandaşlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içersinde belirleme edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içersinde oluyor) müracaat yapınca proses başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında rastgele bir belge istenmiyor.
ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?
Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı'yla ATM'lerden çekim yapılabiliyor. Fakat kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.
BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR?
Eşi vefat etmiş bayan vatandaşlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içersinde belirleme edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içersinde oluyor) müracaat yapınca proses başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında rastgele bir belge istenmiyor.
Kocası ölen bayanlar, talep ederlerse muhtaçlık halleri inceleniyor. Kadın muhtaç olarak belirleme edilirse, sivil toplum kuruluşları, Belediyeler ve kaymakamlıklara, sosyal yardımlardan yararlanabilmek amacıyla müracaatte bulunabiliyorlar.