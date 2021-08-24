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    • Ekonomi
    • 24.08.2021 12:31
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    • 24.08.2021 12:31
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    Roket gibi fırladı! Bankalarda pik yaptı rekabet tavan yaptı! 32 günlük 25.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

    Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek sunuyor ve para birikimi olanlar teklifleri öğrenmek üzere araştırmalara koyuldu. Elinde biriktirmiş parası olanlar ise bu paralarını en doğru şekilde nasıl değerlendirebileceklerinin yolunu aramaktadırlar. Elde tespit edilen paraların değerlendirilmesi adına en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi de bankaların faizli hesaplarına para aktarılmasıdır. Ortalama olarak 25.000 TL’nin faizli hesaplar aracılığı ile ne kadar kazandırdığı parasını değerlendirmek isteyenler yönünden merak edilenler arasında yer almaktadır. Peki 32 günlük 25.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

    takvim.com.tr
    Bankalarda pik yaptı! 32 günlük 25.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

    Günümüz ekonomik şartları içerisinde elinde bir oran parası olan vatandaşlar bunu nasıl değerlendirebileceklerini araştırıyorlar. Bankalar üstünde faizli hesap açarak parasını değerlendirmek isteyenler 25.000 TL'nin ne kadar kazandıracağını merak ediyorlar… Mevduat hesaplarıyla parayı değerlendirme tekniği pek çok şahıs doğrultusundan tercih ediliyor. Bu tarafta da para birikimi yapan vatandaşların sık sık tercih ettiği yatırım yöntemlerinden birisi de mevduat hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ve ufak ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini itimat edilir olarak görüyor ve yatırımlarını buraya aktarıyor. Bankalar ise bu süreçte müşteri miktarını çoğaltmak amacıyla pek çok cazip öneri sunuyor. Mevduat hesabı olanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona göre şubelere gidecek ya da talep çevrimiçi talep oluşturacak.

    32 günlük 25.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

    32 günlük 25.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

        32 günlük 25.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

        Banka

        Mevduat faiz oranı

        İNG e-Turuncu Hesap

        %18,50

        Burgan Bank e-mevduat

        %19,00

        Alternatifbank VOV Hesap

        %19,00

        Fibabanka Kiraz Hesap

        %19,50

        CEPTETEB Marifetli Hesap

        %19,00

        Odeabank Oksijen Dinamik Hesap

        %19,20

        Vakıfbank E-Vadeli Mevduat

        %18,00

        İCBC mevduat faizi

        %18,00

        HSBC E-Mevduat

        %19,00

        QNB Finansbank E-Vadeli Hesap

        %17,85

        Şekerbank vadeli mevduat

        %18,25

        Ziraat Bankası Vadeli TL mevduat hesabı

        %17,00

        Denizbank E-Mevduat

        %17,00

        Halkbank E-Mevduat

        %18,00

        Yapı Kredi Vade Dönüşüm

        %17,00

            Akbank E-mevduat hesabı

            %17,00

            Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

            %15,00

            İş Bankası Vadeli TL mevduat hesabı

            %12,95

            VADELİ MEVDUAT HESABI

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            VADE ÇEŞİTLERİ

            1-Vadesiz Mevduat: Hesaba yatırılan miktar herhangi bir vadeye gerek kalmadan kullanılabildiği, buna karşılık da ek faiz getirisi olmayan hesaptır.

            2-Vadeli Mevduat: İlgili banka ile mevduat yatıran kişi arasında belirtilen vadenin dolması ile birlikte faiz kazancıyla beraber çekilen mevduat türüdür. Bazı bankalarda günlük olarak da vadeli mevduat hesabı açılabilmektedir.

            3-İhbarlı Mevduat: Mevduatı yatıran kişi, mevduatını çekeceği tarihi belirli bir süre önce bankasına bildirmek durumunda olduğu mevduat türüdür.

            4-Kırık Vadeli Mevduat Hesabı: Türkiye'deki bankacılık sisteminde standart olarak kullanılan 1,3,6,12 ay gibi belirli vadeler bulunmaktadır. Bu vadelerden veya vadelerin arasında yr alan vadelere kırık vadeli olarak belirtilir.
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