ÖTV değişikliğiyle otomobillerin fiyat listesi! İşte 200.000 TL altı tüm modeller! FIAT, CITROEN, DACİA, FORD, HONDA, PEUGEOT...

ÖTV düzenlemesi sonrası ÖTV indirimli araçlar son günlerde en çok merak edilen konular arasında başı çekti. Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası bayilerde bulunan araçlar birkaç günde tükenirken, araç almak isteyenler şimdiden ön sipariş vermeye başladı. İlk kez araba sahibi olacaklar ya da aracını güncellemek isteyenler amacıyla ÖTV farklılığı büyük bir fırsat kapısı oldu. Uygun fiyata vasıta arayanlar amacıyla 200 bin TL'nin altındaki bu vasıtalar, düşünce verebilir.
İŞTE 200.000 TL ALTI TÜM MODELLER
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Fiyatı: 168.900 TL Kampanyalı Fiyatı 154.600 TL 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL 1.6 .Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 248.600 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 256.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 181.900 TL Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255.300 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 263.600 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 226.900 TL Kampanyalı Fiyatı 221.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 246.800 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 189.900 TL Kampanyalı fiyatı: 184.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 240.200 TL