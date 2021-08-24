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    • Ekonomi
    • 24.08.2021 14:07
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    • 24.08.2021 14:08
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    ÖTV değişikliğiyle otomobillerin fiyat listesi! İşte 200.000 TL altı tüm modeller! FIAT, CITROEN, DACİA, FORD, HONDA, PEUGEOT...

    ÖTV oranlarında yapılan değişiklikle birlikte sıfır otomobil fiyatları için vatandaşın yapmış olduğu araştırmalar devam ediyor. Bu anlamda 200.000 TL altındaki arabaları haberimizde derledik. Bu fiyatlara sahip olan markalar ise Fıat, Cıtroen, Dacia, Ford, Honda, Peugeot şeklinde sıralanıyor. Koronavirüs ardından yükselen vasıta pazarı nedeniyle yeni bir vasıta resmen hayal olmuştu. Yapılan ÖTV değişikliğiyle birlikte, pek çok şahıs galerilerin yolunu tuttu. Listede cebinize uyan bir arabayı seçerek siz de ayağınızı yerden kesebilirsiniz. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), ise belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.

    takvim.com.tr
    ÖTV değişikliğiyle otomobillerin fiyat listesi! İşte 200.000 TL altı tüm modeller!

    ÖTV düzenlemesi sonrası ÖTV indirimli araçlar son günlerde en çok merak edilen konular arasında başı çekti. Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası bayilerde bulunan araçlar birkaç günde tükenirken, araç almak isteyenler şimdiden ön sipariş vermeye başladı. İlk kez araba sahibi olacaklar ya da aracını güncellemek isteyenler amacıyla ÖTV farklılığı büyük bir fırsat kapısı oldu. Uygun fiyata vasıta arayanlar amacıyla 200 bin TL'nin altındaki bu vasıtalar, düşünce verebilir.

    İŞTE 200.000 TL ALTI TÜM MODELLER

    FIAT

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Fiyatı: 168.900 TL Kampanyalı Fiyatı 154.600 TL 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL 1.6 .Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 248.600 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 256.900 TL

    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 181.900 TL Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255.300 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 263.600 TL



    Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 226.900 TL Kampanyalı Fiyatı 221.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 246.800 TL

    Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 189.900 TL Kampanyalı fiyatı: 184.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 240.200 TL



        PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 174.900 TL Kampanyalı fiyatı 170.900 TL 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 183.900 TL 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 218.900 TL

        500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 206.900 TL Kampanyalı fiyatı: 196.900 TL 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 221.900 TL 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 226.900 TL

        500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli Fiyatı: 232.700 TL Kampanyalı Fiyatı: 222.900 TL 1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 240.200 TL

        CİTROEN

        C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 184.500 TL Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold Fiyatı: 227.000 TL Kampanyalı fiyatı: 216.200 TL

        C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı 217.000 TL Kampanyalı fiyatı 212.000 TL

        YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 231.000 TL Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL

        DACİA

        Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg Fiyatı 164.900 TL Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 176.500 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 202.000 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 211.900 TL

        Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı 191.400 TL Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 215.000 TL Prestige 1.0 Turbo 90 bg - 197.900 TL Prestige 1.0 TL Turbo ECO-G 100 bg - 199.400 TL Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 224.900 YL

            FORD

            Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Fiyatı 238.800 TL Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123 PS 6 İleri Otomatik Benzin - 262.400 TL

            EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Fiyatı 250.400 TL

            Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin Liste fiyatı 246.700 TL Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS7 İleri Otomatik Benzin - 266.400 TL

            HONDA

            Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin Liste fiyatı 260.788 TL 1.6L ECO Otomatik Elegance - 265.288 TL



            PEUGEOT

            Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Liste fiyatı 202.000 TL Kampanyalı Fiyat 199.000 TL Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 233.538 TL Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 249.372 TL Yeni 208 ACTIVE 1.5 Blue HDi 130hp EAT8 Dizel - 241.950 TL Yeni 208 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel - 258.616 TL

            Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Fiyatı 246.038 TL 308 ALLURE SPORT 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 Tam Otomatik - 261.872 TL Dizel 308 STYLE TECH 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 Tam Otomatik - 261.950 TL

            Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Fiyatı 265.622 TL


                ÖTV NE ANLAMA GELİYOR? ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NEDİR?

                Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

                Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı mallara uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

                ÖTV daha önceleri uygulanan olan "İstihlal Vergisi" ile benzerlik taşımaktadır.

                ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?

                Özel Tüketim Vergisi;

                - Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),

                - İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),

                - Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.

                ÖTV İLE KDV'NİN FARKI NEDİR?

                Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. Katma Değer Vergisi (KDV) ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir.
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                Haberler Ekonomi ÖTV değişikliğiyle otomobillerin fiyat listesi! İşte 200.000 TL altı tüm modeller! FIAT, CITROEN, DACİA, FORD, HONDA, PEUGEOT...
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