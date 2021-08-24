Milyonları yakından ilgilendiriyor! 2022 asgari ücret zam oranında ilk rakamlar netleşti! 2022'de asgari ücret zammı ne kadar olur?

Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar asgari ücrete iyi bir artış yapılmasını bekliyor. Peki 2022 senesinde asgari ücret ne kadar olur? 2022 senesinde asgari ücret 3.500 lira olur mu? Bu suallere cevap vermek amacıyla şimdilik çok erken. Asgari ücret belirleme komisyonu sene sonu geldiği zaman toplanarak lüzumlu değerlendirmeleri yaparak 2022 asgari ücretin ne kadar olduğunu belirleyecek.