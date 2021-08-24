Milyonları yakından ilgilendiriyor! 2022 asgari ücret zam oranında ilk rakamlar netleşti! 2022'de asgari ücret zammı ne kadar olur?

Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar asgari ücrete iyi bir artış yapılmasını bekliyor. Peki 2022 senesinde asgari ücret ne kadar olur? 2022 senesinde asgari ücret 3.500 lira olur mu? Bu suallere cevap vermek amacıyla şimdilik çok erken. Asgari ücret belirleme komisyonu sene sonu geldiği zaman toplanarak lüzumlu değerlendirmeleri yaparak 2022 asgari ücretin ne kadar olduğunu belirleyecek.
2022'de asgari ücret zammı ne kadar olur?
2022 yılında asgari ücret 3.500 lira olur mu? Bu sorulara yanıt vermek için henüz çok erken. Asgari ücret tespit komisyonu yıl sonu geldiğinde toplanarak gerekli değerlendirmeleri yaparak 2022 asgari ücretin ne kadar olduğunu belirleyecek.
2022 Asgari Ücret Brüt: 3.943,00 TL (TAHMİNİ)
2022 Asgari Ücret Net: 3224,70 TL (TAHMİNİ)
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılı için milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücretet 21,56'lık artış yapıldı. 2021'de asgeri ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.
Bekar ve Çocuksuz 2 825,9
Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6
Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8
Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1
Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7