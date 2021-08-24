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    • Ekonomi
    • 24.08.2021 16:49
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    • 24.08.2021 16:49
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    Milyonları yakından ilgilendiriyor! 2022 asgari ücret zam oranında ilk rakamlar netleşti! 2022'de asgari ücret zammı ne kadar olur?

    Bilindiği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanmıştı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapılmıştı. Bu anlamda şimdi sorulan soru ise 2022'de asgari ücret ne kadar olur? Ülkemizde milyonlarca vatandaş asgari ücret alıyor. Ev kirası, market ve piyasa pahalılığı derken asgari ücretlinin cebinde ay sonucunda para kalmıyor. Geçim sorunu çeken asgari ücretliler şuandan 2022 senesinde asgari ücrete yapılacak zammı düşünmeye başladı. 2021 senesinde asgari ücrete yüzde 21,56 oranında zam yapılmıştı. 2022 senesinde asgari ücretin ne kadar olacağı ise şuandan merak hususu olmaya başladı.

    takvim.com.tr
    2022 asgari ücret zam oranında ilk rakamlar netleşti! 2022’de asgari ücret zammı ne kadar olur?

    Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar asgari ücrete iyi bir artış yapılmasını bekliyor. Peki 2022 senesinde asgari ücret ne kadar olur? 2022 senesinde asgari ücret 3.500 lira olur mu? Bu suallere cevap vermek amacıyla şimdilik çok erken. Asgari ücret belirleme komisyonu sene sonu geldiği zaman toplanarak lüzumlu değerlendirmeleri yaparak 2022 asgari ücretin ne kadar olduğunu belirleyecek.

    2022'de asgari ücret zammı ne kadar olur?

    2022 yılında asgari ücret 3.500 lira olur mu? Bu sorulara yanıt vermek için henüz çok erken. Asgari ücret tespit komisyonu yıl sonu geldiğinde toplanarak gerekli değerlendirmeleri yaparak 2022 asgari ücretin ne kadar olduğunu belirleyecek.

    2022 Asgari Ücret Brüt: 3.943,00 TL (TAHMİNİ)

    2022 Asgari Ücret Net: 3224,70 TL (TAHMİNİ)

    2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    2021 yılı için milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret miktarı belli oldu. Asgari ücretet 21,56'lık artış yapıldı. 2021'de asgeri ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

    Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

    Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

    Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

    Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

    Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

        2021 AGİ NE KADAR?

        Bekar 268,31TL

        Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

        Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

        Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

        Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışan 268,31 TL

        Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

        Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

        Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

        Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

        Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

        ASGARİ ÜCRET NEDİR?

        Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

        İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.
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        Haberler Ekonomi Milyonları yakından ilgilendiriyor! 2022 asgari ücret zam oranında ilk rakamlar netleşti! 2022'de asgari ücret zammı ne kadar olur?
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