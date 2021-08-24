Benzin alanlar dikkat Tabelada farklı pompada farklı yazıyor: Akaryakıt bayilerine jet inceleme

Tüketicilerin en etkili denetçiler olduğunu belirten EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Derhal inceleme başlattık. 13 bin bayi arasında sayısı 3-5 de olsa kimsenin sektörümüze böyle bir leke sürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.