Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Benzin alanlar dikkat Tabelada farklı pompada farklı yazıyor: Akaryakıt bayilerine jet inceleme

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt bayilerinin tabelaya yazdıkları fiyat ile pompa fiyatının birbirini tutmadığına yönelik iddialar üzerine inceleme başlattı.Tabela ile pompa fiyatı farklı olan bayiye 735 bin lira ceza kesilecek. Tekrarlanırsa 2 ay kapatma gelecek.

    Tabela oyunu

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt bayilerinin tabelaya yazdıkları fiyat ile pompa fiyatının birbirini tutmadığına yönelik iddialar üzerine inceleme başlattı.

    Tüketicilerin en etkili denetçiler olduğunu belirten EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Derhal inceleme başlattık. 13 bin bayi arasında sayısı 3-5 de olsa kimsenin sektörümüze böyle bir leke sürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

    Bir bayinin, dağıtım şirketinin tavsiye ettiği fiyatın üzerinde akaryakıt satması halinde açacakları soruşturma sonucunda 735 bin liraya kadar idari para cezası ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulunan Yılmaz, "Uyarılan bayilerin aynı hatayı tekrar etmesi halinde kapılarına 2 ay süreyle kilit vurulacak" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hamile olduğu ortaya çıktı! Babası tutuklandı
    Haberler Ekonomi Benzin alanlar dikkat Tabelada farklı pompada farklı yazıyor: Akaryakıt bayilerine jet inceleme
        SON DAKİKA