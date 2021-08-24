Benzin alanlar dikkat Tabelada farklı pompada farklı yazıyor: Akaryakıt bayilerine jet inceleme

Tüketicilerin en etkili denetçiler olduğunu belirten EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Derhal inceleme başlattık. 13 bin bayi arasında sayısı 3-5 de olsa kimsenin sektörümüze böyle bir leke sürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
Bir bayinin, dağıtım şirketinin tavsiye ettiği fiyatın üzerinde akaryakıt satması halinde açacakları soruşturma sonucunda 735 bin liraya kadar idari para cezası ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulunan Yılmaz, "Uyarılan bayilerin aynı hatayı tekrar etmesi halinde kapılarına 2 ay süreyle kilit vurulacak" dedi.