ÖTV indirimi sonrasında sıfır faizli krediyle inanılmaz fiyatlar açıklandı! Renault, Opel, Fiat, Citroen, Dacia marka araba alacaklar...

Yüzde 45'lik ÖTV diliminde tespit edilen otomobillerin matrağı 85 bin TL'den 92 TL'ye çıkarken, ÖTV dilimindeki matrah dilimi, 130 bin Türk lirasından 150 bin Türk lirasına yükseldi. Öte yandan tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok büyülenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla eş güdümlü ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üzerinde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geride bıraktığımız gün yükselmesine niçin oluyor. İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin modelleri ve fiyatları…