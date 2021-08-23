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    • Ekonomi
    • 23.08.2021 11:32
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    • 23.08.2021 11:32
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    ÖTV indirimi sonrasında sıfır faizli krediyle inanılmaz fiyatlar açıklandı! Renault, Opel, Fiat, Citroen, Dacia marka araba alacaklar...

    Bilindiği gibi ÖTV matrah indirimi sonrasında otomobil fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle ülkemizde hızlı giden markalar olan Renault, Opel, Fiat, Citroen, Dacia kampanyaları yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Ağustos ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Ağustos ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz. Öte yandan Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel modeline 139.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ÖTV indirimi sonrasında sıfır faizli krediyle inanılmaz fiyatlar açıklandı! Renault, Opel, Fiat...

    Yüzde 45'lik ÖTV diliminde tespit edilen otomobillerin matrağı 85 bin TL'den 92 TL'ye çıkarken, ÖTV dilimindeki matrah dilimi, 130 bin Türk lirasından 150 bin Türk lirasına yükseldi. Öte yandan tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en çok büyülenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla eş güdümlü ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üzerinde çıkınca, vatandaşlar sıfır araba almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, dövizdeki gelgitler ve koronavirüs pandemisinin getirdiği koşullar fiyatların her geride bıraktığımız gün yükselmesine niçin oluyor. İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin modelleri ve fiyatları…

    2021 Ağustos Fiat Kampanyası Detayları

    Kampanya kapsamında, Fiat Online üzerinden yapılan satışlarda 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk hediye ediliyor.

    Ağustos ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Ağustos ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

    %50 ÖTV dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Ağustos ayı kampanyası kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

    Fiat 500L modellerinde cazip fiyatlar sunuluyor. 2020 model Fiat 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini 186.100 TL'ye, Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini ise 196.100 TL'ye satın alabilir, aynı zamanda 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından da yararlanabilirsiniz.

    Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel modeline kampanya kapsamında 6.000 TL indirimle 139.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

        2021 Ağustos Ayı Opel Kampanyası

        Opel İnsignia model araç alımlarında 90.000 TL'ye 12 ay %0,

        Opel Combo Life model araç alımlarında 90.000 TL'ye 12 ay %0,

        Opel Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Zafira Life model araç alımlarında 75.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.

        Opel Grandland X 1.2 130 HP BENZİN AT8 Elegance ve Opel Grandland X 1.5 130 HP DİZEL AT8 Edition modellerinde 15.000 TL kampanya indirimi sağlanıyor. Opel Grandland X 1.2 130 HP BENZİN AT8 Elegance modeline 420.900 TL, Opel Grandland X 1.5 130 HP DİZEL AT8 Edition modeline ise 431.900 TL'lik indirimli kampanyalı fiyatla sahip olabilirsiniz.

        Ağustos Ayı Opel Kampanyalı Fırsat Araçları

        Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Edition & Görüş Paketi :419.300 TL

        Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Elegance : 449.300 TL

        Yeni Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Ultimate : 483.300 TL

        2021 Ağustos Ayı Dacia Kampanya Detayları

        Ağustos ayında Dacia Finanstan kredi kullananların ilk taksiti 2022 Ocak ayına erteleniyor. Taksit ertelemesinin yanı sıra 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi sağlanıyor.

        Sınırlı sayıdaki 2021 model Dacia Duster Prestige 1.0 ECO-G 100 bg 4x2 E6DFull modeline Ağustos ayı kampanyası kapsamında 4.000 TL indirimli fiyatla sahip olabilirsiniz.

        Ağustos ayı liste fiyatı 164.900 TL olan Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modelini kampanya kapsamında 160.400 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

        Ağustos ayı liste fiyatı 159.000 TL olan Dacia Dokker Combi Eco-G modelini kampanya kapsamında 151.400 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

            Renault 2021 Ağustos Kampanyası

            Ağustos ayında zam yapılmayan Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç alımlarında 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. İlgili kampanya kapsamında Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modelini 167.000 TL peşinat ve 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Dilerseniz aynı araca kampanya kapsamında 137.000 TL peşinat ile 90.000 TL kredi, 18 ay vade ve %0,82 faiz oranlı kredi kullanarak ta sahip olabilirsiniz.

            Ağustos ayı fiyatı 232.000 TL olan 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg modelini ise 172.000 TL peşinat ve 12 ay vadeli %0 faiz oranlı 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Haziran ayı fiyatı 315.900 TL olan Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik modeline ise kampanya indirimli 301.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

            Renault İcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik model araç alımlarında da 60.000 TL'ye 12 ay % 0 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilir, sınırlı sayıdaki Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel modeline 6.000 TL indirimle 163.400 TL'lik kampanyalı fiyatla sahip olabilirsiniz.

            Ağustos ayı kampanyasına özel 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio ve Yeni Megane (Joy 1.3 Tce EDC 140 bg hariç) araç alımlarında 3.000 TL takas indiriminden yararlanabilirsiniz. Sağlık çalışanlarına ve Online satışa özel kampanyada ise Renault Finans'tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmamakta ve aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü hediye olarak sunulmaktadır.

            Ağustos ayı kampanyasına özel sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Kangoo Express, Trafic Panelvan, Master Panelvan ve Master Kamyonet model otomobil alımlarında 5.000 TL indirim sağlanıyor.

            Citroen 2021 Ağustos Kampanyası

            Citroen C3 Aircross modellerinde 60.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği ve kampanya kapsamında Citroen C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.5 BlueHDI 120 HP S&S EAT6 Dizel Otomatik modeline 6.000 TL indirim uygulanıyor.

            Citroen C5 Aircross modellerinde kampanya kapsamında 120.000 TL'ye 24 ay %0.99 faiz veya 90.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sağlanıyor. Aynı zamanda 16.000 TL'ye varan kampanya indirimleri sunuluyor. Citroen 1.5 BlueHDİ Shine ve Shine Bold ve Citroen 1.6 PureTech Shine Bold modellerinde 16.000 TL'lik kampanya indiriminden faydalanabilirsiniz.

            Citroen C4 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Feel modelinde %50 ÖTV avantajından faydalanabilirsiniz. İlgili modeli ÖTV kampanyalı olarak 230.000 TL'lik cazip fiyatla satın alabilirsiniz. Ağustos ayı kampanyası kapsamında bütün Citroen C4 modellerinde 3.000 TL kampanya indirimi ve 60.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi fırsatından da yararlanabilirsiniz.

                Citroen Berlingo Kombi modelinde 40.000 TL'ye 12 ay %0 veya 80.000 TL'ye 12 ay %0.89 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Citroen Berlingo 1.5 BlueHDİ Feel Stil modelinde 10.000 TL, Citroen Berlingo 1.5 BlueHDİ Feel Stil EAT8 modelinde 9.500 TL, Citroen Berlingo 1.5 BlueHDİ Shine manuel modelinde 10.500 TL indirim sağlanıyor.

                Citroen C3 modellerinde 36.000 TL'ye 12 ay %0.99, Citroen C-Elysee modellerinde 40.000 TL 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor. Citroen C3 1.2 PureTech Feel Bold otomatik modelinde 10.800 TL indirim sağlanıyor. Diğer modellerde ise 2.700 TL'ye varan kampanya indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

                Citroen Berlingo Van modellerinde 55.000 TL'ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor. Citroen Jumper modellerinde 90.000 TL 12 Ay %0 faiz veya 150.000 TL 18 ay %0,99 faiz fırsatı yanı sıra 6.000 TL'lere varan indirimler uygulanıyor.
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                Haberler Ekonomi ÖTV indirimi sonrasında sıfır faizli krediyle inanılmaz fiyatlar açıklandı! Renault, Opel, Fiat, Citroen, Dacia marka araba alacaklar...
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