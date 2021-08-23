Bu fiyatlara hayatta bulamazsınız! Ateş pahası değil! Ziraat Bankası 2. el Passat! Skoda Superb, Ford Focus, Renault Fluence satıyor

Ziraat Bankası'ndan satılık araçlar, ipotekli kullandırılan kredilerin ödenmemesi neticesinde icra prosedürü başlatılan araçları ya da bankanın elindeki satılık araçları ihtiva eder. Ziraat Bankası'ndan satılık taşıt alırken spot piyasalara nazaran daha az para ödeyerek alış veriş gerçekleştireceğiniz amacıyla kuşkusuz bir kardan ve karlı bir alış verişten konuşmak mümkündür. Bunun en mühim sebebi ise vasıtalar amacıyla spot piyasalarda bireylerin karlarını düşünerek satış yapması, bankaların ise batık kredilerin temini amacıyla daha az bir kar ile satışı tamamlamak istemesidir.
Ziraat Bankası 2. el Skoda Superb, Ford Focus, Renault Fluence satıyor
Ziraat Bankası 2. el Skoda Superb, Ford Focus, Renault Fluence satıyor