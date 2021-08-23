83 milyona reçete

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tüm ilaçların ödemesi yapılıyor. Raporlu ilaçlardan katılım payı alınmıyor. İşte ilaç rehberi:

Hangi ilaçta katılım payı var?

Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki hasta katılım payından muaf ilaç listesindeki ilaçlardan alınmaz. Bunun dışındaki ilaçlardan katılım payı alınır.

İlaç katılım payı oranı nedir?

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için ilaç bedelinin kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10'u, diğer kişiler için yüzde 20'si oranındadır.

Katılım payı nasıl tahsil edilir?

SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, diğer kişiler için ise kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından tahsil edilir.

Eşdeğer grupta en ucuz ilacın ne kadar fazlasının bedeli ödenir?

Eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde; taban birim fiyata yüzde 10 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyat bulunur.

Pahalı bir ilaç tercih edilirse farkı kim öder?

Eşdeğer ilaçlarda kurumun ödeyeceği tutardan daha pahalı bir ilaç tercih edilirse farkı hasta öder.

Fark ödememek için ne yapılmalı?

Eczacıdan aynı eşdeğer grubundaki daha ucuz ilaçlar öğrenilebilir.

Hazal ATEŞ