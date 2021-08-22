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    • Ekonomi
    • 22.08.2021 12:36
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    • 22.08.2021 13:00
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    ÖTV indirimi sonrası bayilerde araç var mı? ÖTV indirimli otomobiller listesi güncellendi: İşte ÖTV indirimli fiyat listesi ve teslim tarihleri

    ÖTV indirimli vasıtalar listesi güncellendi. Geçtiğimiz zamanlarda gelen ÖTV matrah düzenlemesi ardından sıfır binek otomobilleri amacıylae alan indirimler yaşandı. Araç alabilmek isteyenler güncel ÖTV indirimi gelen vasıtalar listesi amacıyla aramalarını sıklaştırırken, bazı bayiler en erken teslim tarihleri ile ilgili aşağı yukarı tarihleri açıklarken birtakımları ise yoğun talep bundan dolayı gün vermedi. Hem de küresel otomotiv pazarında yaşanan çip krizi gene birtakım markalarda sıfır otomobil arzını etkilediğinden bayilerde sıfır vasıtalara erişiminin kısıtlı bulunduğu ifade edildi. İşte ÖTV indirimli fiyat listesi ve teslim tarihleri...

    takvim.com.tr
    İşte ÖTV indirimli fiyat listesi ve teslim tarihleri

    ÖTV düzenlemesi ardından ÖTV indirimli vasıtalar son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında başı çekti. Yeni ÖTV düzenlemesi ardından bayilerde tespit edilen vasıtalar birkaç günde tükenirken, vasıta alabilmek isteyenler şuandan ön sipariş vermeye başladı. İşte güncel ÖTV indirimli vasıtalar listesi ve bayilerin en erken vasıta teslim tarihleri… Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV kararı sonrası, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.

    İŞTE GÜNCEL ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ LİSTESİ VE BAYİLERİN STOK DURUMU VE VERDİKLERİ EN ERKEN TARİH…

    RENAULT MEGANE SEDAN JOY 1.3 EDC 140 BG

    ÖTV öncesi - 301 bin 900 TL

    ÖTV indirimi sonrası - 251 bin 500 TL

    RENAULT CAPTUR TOUCH 1.0 TCE 90 BG MANUEL

    ÖTV öncesi - 312 bin TL

    ÖTV indirimi sonrası - 260 bin TL

    RENAULT yetkilisi satıcısı, ÖTV kararı sonrası stokların hızla tükendiğini belirtirken, en erken tarih olarak Eylül sonunu işaret etti.

    FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT

    ÖTV öncesi - 278 bin 900 TL

    ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 417 TL

    FİAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 HP

    ÖTV öncesi - 298 bin TL

    ÖTV indirimi sonrası - 248 bin TL

        FİAT EGEA 1.4 FİRE 95 HP

        ÖTV öncesi - 159 bin 900 TL

        ÖTV indirimi sonrası - 154 bin 500 TL

        FİAT EGEA CROSS 1.0 LOUNGE

        ÖTV öncesi - 288 bin 900 TL

        ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 417 TL

        Fiat Egea modeli için ortalama bekleme süresi 1 ay olarak belirtilmiştir. Bekleme süresi ortalama olup bayiden bayiye değişiklik gösterebilir.

        TOYOTA COROLLA DREAM 1.5 BENZİNLİ MANUEL

        ÖTV öncesi - 288 bin 950 TL

        ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 791 TL

        TOYOTA COROLLA DREAM 1.2 MULTDRİVE S

        ÖTV öncesi - 311 bin 350 TL

        ÖTV indirimi sonrası - 259 bin 459 TL

        TOYOTA COROLLA 1.5 FLAME S

        ÖTV öncesi - 317 bin TL

        ÖTV indirimi sonrası - 264 bin TL

        TOYOTA COROLLA SEDAN HYBRİD

        ÖTV öncesi - 345 bin 800 TL

        ÖTV indirimi sonrası - 288 bin 500 TL

        TOYOTA bayi Ağustos ayı itibariyle en çok satan Corolla modeli için stoklarda araç kalmadığını bildirdi. Eylül ayı başında yeni araçlar stoklara giricek ve satışa sunulacağı ifade edildi. Satın alma ve bekleme süresi konusunda bayi yetkisi bilgi vermedi.

            TOYOTA YARİS DREAM 1.5 M.DRİVE S

            ÖTV öncesi - 279 bin TL

            ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 709 TL

            TOYOTA YARİS FLAME 1.5 M.DRİVE S

            ÖTV öncesi - 296 bin TL

            ÖTV indirimi sonrası - 246 bin TL

            Araba alırken nelere dikkat edilmeli

            Yeni bir araç almaya karar verdiğinizde, öncelikle araçtan ne beklediğinizde karar vermeniz gerek. Sadece dış görünüşüne bakarak, yeterince araştırma yapmadan araba almak, pişman olmanıza neden olabilir. Bunların dışında da araba alırken dikkat edilmesi gerekenler var. İşte araba alırken dikkat edilmesi gerekenler:

            Aracın boyasını kontrol ettirin

            Sün günlerde çok sık karşılaşılan bir olayın başınıza gelme ihitmali var. O da sıfır aracın ikinci el çıkması. Bunun çok düşük bir ihtimal olmasına karşın, ülkemizdeki pek çok büyük otomotiv distribütörünün müşterilerine hasarlı araçlar sattığı haberler var. Ne kadar güvenilir bir marka olursa olsun, aracı almadan bir ekspertiz kontrol cihazını alarak aracın boyasını kontrol edebilirsiniz.

            Kıyaslama yapın

            Aracın donanım özellikleri ve paketlerini inceleyin ve diğer araçlarla kıyaslayın. Bu size, fiyat/performans kıyaslaması yapmanız için olanak sağlar. Aynı paraya alınabilecek diğer araçlarda kaç hava yastığı olduğu, fren sistemleri, teknolojik donanımları gibi faktörleri analiz edin.

            Araç ne beklediğinize karar verin

            Araçtan ne bekliyorsunuz? Konfor, performans, teknoloji? Kalabalık bir aileyseniz almanız gereken arabanın iç hacmi geniş olmalı. Bütçenize göre olan araçların hepsini inceleyerek kıyaslamalar yapın.

            Pazarlık yapın

            Araç alırken fiyatı çekebileceğiniz kadar aşağı çekmeye çabalayın. İnternette ya da galeride aracın fiyatları yüksek olabilir. Bu fiyatlara kanamdan pazarlık yapın. Yanında size sundukları ekstraları öğrenin.

                Belgeleri kontrol etmeyi unutmayın

                Aracı alırken çoğu galeri belgeleri kişinin haberiniz olmadan hazırlayabiliyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları incelemelisiniz.

                Benzin mi dizel mi tercih etmeli?

                Geldik en önemli soruya. Benzin mi dizel mi tercih etmeli? Bu sorunun cevabı hem kişisel tercihe hem de araç ve yakıt göre değişebilir. Dizel daha tasarruflu bir yakıt olsa da bazı markalarda dizel modeller, aynı aracın benzinlisinden çok daha yüksek fiyatlara satılabiliyor.
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                Haberler Ekonomi ÖTV indirimi sonrası bayilerde araç var mı? ÖTV indirimli otomobiller listesi güncellendi: İşte ÖTV indirimli fiyat listesi ve teslim tarihleri
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