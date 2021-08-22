ÖTV indirimi sonrası bayilerde araç var mı? ÖTV indirimli otomobiller listesi güncellendi: İşte ÖTV indirimli fiyat listesi ve teslim tarihleri

Araba alırken nelere dikkat edilmeli

Yeni bir araç almaya karar verdiğinizde, öncelikle araçtan ne beklediğinizde karar vermeniz gerek. Sadece dış görünüşüne bakarak, yeterince araştırma yapmadan araba almak, pişman olmanıza neden olabilir. Bunların dışında da araba alırken dikkat edilmesi gerekenler var. İşte araba alırken dikkat edilmesi gerekenler:

Aracın boyasını kontrol ettirin

Sün günlerde çok sık karşılaşılan bir olayın başınıza gelme ihitmali var. O da sıfır aracın ikinci el çıkması. Bunun çok düşük bir ihtimal olmasına karşın, ülkemizdeki pek çok büyük otomotiv distribütörünün müşterilerine hasarlı araçlar sattığı haberler var. Ne kadar güvenilir bir marka olursa olsun, aracı almadan bir ekspertiz kontrol cihazını alarak aracın boyasını kontrol edebilirsiniz.