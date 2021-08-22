ÖTV indirimi sonrası bayilerde araç var mı? ÖTV indirimli otomobiller listesi güncellendi: İşte ÖTV indirimli fiyat listesi ve teslim tarihleri

ÖTV düzenlemesi ardından ÖTV indirimli vasıtalar son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında başı çekti. Yeni ÖTV düzenlemesi ardından bayilerde tespit edilen vasıtalar birkaç günde tükenirken, vasıta alabilmek isteyenler şuandan ön sipariş vermeye başladı. İşte güncel ÖTV indirimli vasıtalar listesi ve bayilerin en erken vasıta teslim tarihleri… Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV kararı sonrası, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 85 bin liradan 92 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldı.
İŞTE GÜNCEL ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ LİSTESİ VE BAYİLERİN STOK DURUMU VE VERDİKLERİ EN ERKEN TARİH…
RENAULT MEGANE SEDAN JOY 1.3 EDC 140 BG
ÖTV öncesi - 301 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 251 bin 500 TL
RENAULT CAPTUR TOUCH 1.0 TCE 90 BG MANUEL
ÖTV öncesi - 312 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 260 bin TL
RENAULT yetkilisi satıcısı, ÖTV kararı sonrası stokların hızla tükendiğini belirtirken, en erken tarih olarak Eylül sonunu işaret etti.
FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT
ÖTV öncesi - 278 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 417 TL
FİAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 HP
ÖTV öncesi - 298 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 248 bin TL