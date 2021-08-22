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    • Ekonomi
    • 22.08.2021 11:29
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    • 22.08.2021 11:29
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    Memur ve 4D'li taşeron zammı son dakika toplu sözleşme son durum! Memur zammı 2022 kaç TL, ne zaman belli olur, teklif ne?

    Memur, 4D'li taşeron ve memur emeklisinin zamları için gözler toplu sözleşme sürecinde. Milyonlarca memuru ve memur emeklisini ilgilendiren 6'ıncı devre toplu sözleşme sürecinde taraflar, ikinci kez masaya oturdu. Bu kez hükümet kanadını öneri verdi. Gözler aşağı yukarı 6 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam görüşmelerindeydi. Bu bağlamda memur sendikalarının refah payı talebi karşılık buluyor. Bu noktada zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL lik seyyanen artış düşünülüyor. Edindiğimiz bilgiye göre; Yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Peki memur zammı 2022 kaç TL, ne zaman belli olur, teklif ne?

    takvim.com.tr
    Memur zammı 2022 kaç TL? Memur zammı toplu sözleşme görüşmelerinde son durum!

    Memurlar 2022 ve 2023'te ne kadar zam alacak? Memur ve memur emeklisinin zam oranının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yapıldı. Hükümetin memur zammı önerisi belli oldu. 2022 memur zammı... Aralarında taşerondan kadroya geçenlerin de olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanası bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için bugün başlayan zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek. Peki memur zammı 2022 kaç TL, ne zaman belli olur, teklif ne?

    YENİSİNİ İSTEDİ, EYLEM YAPTI

    Zam teklifine ilave olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde önemli artış sağlayan 3600 ek gösterge konusunun çözümü için mesaj vermişti. Ancak memur sendikaları, teklifi yeterli bulmayıp yenisini talep etmiş ve sonrasında gelişmeler üzerine 19 Ağustos'ta Ankara'da eylem yapmıştı. Gelinen noktada henüz bir anlaşma sağlanamadı.

    BU GECE SONA ERİYOR

    Yasal müzakere süresi 22 Ağustos'ta yani bugün saat 23.59 itibarıyla sona eriyor. Bir başka deyişle zam pazarlığı masada uzlaşmayla çözülecekse imzaların bugün atılması gerekiyor. Görüşmelerde bir sonuca varılamaması halinde toplu sözleşmede devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girecek. Bu olasılık öne çıkmış gözüküyor. Çünkü memurun perşembe günkü eyleminin, bu ihtimali artırdığı yorumlanıyor.

        2019'DA DA DEVREYE GİRMİŞTİ

        Devreye hakem heyeti girerse 26-31 Ağustos arasında tarafların teklifini değerlendirip kararını verecek. Hakemin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Bu, hakem kurulunun ilk kararı olmayacak. 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde de uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu kararıyla 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam oranı belirlenmişti. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti.

        SEYYANEN 600 TL VE İKRAMİYE TALEBİ

        Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.

        'UZLAŞIYLA İMZA İSTİYORUZ'

        Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 2022 yılı için sunulan zam teklifinin talep ettiklerinin yarısı düzeyinde olduğunu ve seyyanen zammı içermediğini söyledi. Tonbul, "Hükümet yeni teklif sunmakta geç kaldı. Bu süreçte saatler bile önemli. Hükümet bir an önce taleplerimizi karşılayacak bir teklifte bulunmalı. Biz bu sözleşmenin uzlaşıyla masada imzalanmasını istiyoruz" dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın daha önce, "Bir an önce adil bir teklif gelmeli. Memnuniyet üreten sonuç çıkmalı" demişti.

        EK GÖSTERGE MÜJDESİ

        Ek gösterge konusunda da önemli gelişme var. Yapılacak düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge sorunu tarihe karışacak. Diğer ünvanlarda da ek gösterge düzeltilmesi yapılarak tüm kamu çalışanlarına müjde verilecek.

            TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

            Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi ("TİS") Kanunu m.2/h) uyarınca; "Toplu iş sözleşmesi: İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeyi ifade eder." TİS; işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılır ve bu sözleşme kapsamında iş akdine, muhtevasına, çalışma şartlarına ve sona erdirilmesine ilişkin konular düzenlenir.

            Bununla birlikte TİS; tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de içerebilir. TİS aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir. Bu anlamda iki tür TİS mevcuttur. Bunlardan biri bir tek işyerini kapsayan sözleşmeler olarak işyeri TİS'leri, diğeri ise aynı işverenin aynı işkolunda birden fazla işyeri varsa hepsini kapsayan işletme TİS'leridir.

            TİS'ler için yazılı şekil öngörülmüştür, en az bir gün ve en çok üç yıl süreli olarak düzenlenirler. Bununla birlikte sürelerinin bitiminden önceki 20 gün içinde yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir. Ayrıca daha önce akdedilen TİS sona ermedikçe, yeni sözleşme yürürlüğe giremez.

            Burada altının çizilmesi gereken bir başka konu da, iş sözleşmelerinin TİS'ne aykırı olma(ma)sı halidir. Bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin, TİS hükümlerine aykırı olması halinde, TİS hükümleri aykırı olan hükümlerin yerini alır. TİS hükümlerinin bireysel iş sözleşmelerine aykırı olması halinde ise, işçinin menfaatine olan iş sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.
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            Haberler Ekonomi Memur ve 4D'li taşeron zammı son dakika toplu sözleşme son durum! Memur zammı 2022 kaç TL, ne zaman belli olur, teklif ne?
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