Memur ve 4D'li taşeron zammı son dakika toplu sözleşme son durum! Memur zammı 2022 kaç TL, ne zaman belli olur, teklif ne?

Memurlar 2022 ve 2023'te ne kadar zam alacak? Memur ve memur emeklisinin zam oranının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yapıldı. Hükümetin memur zammı önerisi belli oldu. 2022 memur zammı... Aralarında taşerondan kadroya geçenlerin de olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanası bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için bugün başlayan zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek. Peki memur zammı 2022 kaç TL, ne zaman belli olur, teklif ne?
YENİSİNİ İSTEDİ, EYLEM YAPTI
Zam teklifine ilave olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde önemli artış sağlayan 3600 ek gösterge konusunun çözümü için mesaj vermişti. Ancak memur sendikaları, teklifi yeterli bulmayıp yenisini talep etmiş ve sonrasında gelişmeler üzerine 19 Ağustos'ta Ankara'da eylem yapmıştı. Gelinen noktada henüz bir anlaşma sağlanamadı.
BU GECE SONA ERİYOR
Yasal müzakere süresi 22 Ağustos'ta yani bugün saat 23.59 itibarıyla sona eriyor. Bir başka deyişle zam pazarlığı masada uzlaşmayla çözülecekse imzaların bugün atılması gerekiyor. Görüşmelerde bir sonuca varılamaması halinde toplu sözleşmede devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girecek. Bu olasılık öne çıkmış gözüküyor. Çünkü memurun perşembe günkü eyleminin, bu ihtimali artırdığı yorumlanıyor.