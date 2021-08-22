23 Ağustos seyyanen 600 TL parası, refah payı ve ikramiye talebi! Memur maaşı zammı ne kadar? Flaş gelişme...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin önümüzdeki iki senelik zam oranlarını belirleyecek olan toplu sözleşme sürecinde geri sayım başladı. Bugün, meşru müzakere sürecinde son gün. Eğer toplu sözleşme masada imzalanamazsa kararı hakem kurulu verecek. Hakemin vereceği karar net ve toplu sözleşme hükmünde oluyor. 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde de uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu kararıyla 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam oranı belirlenmişti. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti.
YENİSİNİ İSTEDİ, EYLEM YAPTI
Zam teklifine ilave olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde önemli artış sağlayan 3600 ek gösterge konusunun çözümü için mesaj vermişti. Ancak memur sendikaları, teklifi yeterli bulmayıp yenisini talep etmiş ve sonrasında gelişmeler üzerine 19 Ağustos'ta Ankara'da eylem yapmıştı. Gelinen noktada henüz bir anlaşma sağlanamadı.
BU GECE SONA ERİYOR
Yasal müzakere süresi 22 Ağustos'ta yani bugün saat 23.59 itibarıyla sona eriyor. Bir başka deyişle zam pazarlığı masada uzlaşmayla çözülecekse imzaların bugün atılması gerekiyor. Görüşmelerde bir sonuca varılamaması halinde toplu sözleşmede devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girecek. Bu olasılık öne çıkmış gözüküyor. Çünkü memurun perşembe günkü eyleminin, bu ihtimali artırdığı yorumlanıyor.