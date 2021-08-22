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    • Ekonomi
    • 22.08.2021 10:49
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    • 22.08.2021 10:49
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    23 Ağustos seyyanen 600 TL parası, refah payı ve ikramiye talebi! Memur maaşı zammı ne kadar? Flaş gelişme...

    Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 senelerinde yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos’ta başlamıştı. Hükümet 12 Ağustos’ta ilk teklifini açıklamıştı. Teklifte 2022’nin ilk altı ayı amacıyla yüzde 5, ikinci altı amacıyla yüzde 6, 2023’ün ilk altı amacıyla yüzde 6, ikinci altı amacıyla gene yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yer alıyordu. Devreye hakem heyeti girerse 26-31 Ağustos arasında tarafların teklifini değerlendirip kararını verecek. Hakemin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Bu, hakem kurulunun ilk kararı olmayacak.

    Seyyanen 600 TL ve ikramiye talebi! Memur maaşı zammı ne kadar? Flaş gelişme...

    Milyonlarca memur ve memur emeklisinin önümüzdeki iki senelik zam oranlarını belirleyecek olan toplu sözleşme sürecinde geri sayım başladı. Bugün, meşru müzakere sürecinde son gün. Eğer toplu sözleşme masada imzalanamazsa kararı hakem kurulu verecek. Hakemin vereceği karar net ve toplu sözleşme hükmünde oluyor. 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde de uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu kararıyla 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam oranı belirlenmişti. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti.

    YENİSİNİ İSTEDİ, EYLEM YAPTI

    Zam teklifine ilave olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde önemli artış sağlayan 3600 ek gösterge konusunun çözümü için mesaj vermişti. Ancak memur sendikaları, teklifi yeterli bulmayıp yenisini talep etmiş ve sonrasında gelişmeler üzerine 19 Ağustos'ta Ankara'da eylem yapmıştı. Gelinen noktada henüz bir anlaşma sağlanamadı.

    BU GECE SONA ERİYOR

    Yasal müzakere süresi 22 Ağustos'ta yani bugün saat 23.59 itibarıyla sona eriyor. Bir başka deyişle zam pazarlığı masada uzlaşmayla çözülecekse imzaların bugün atılması gerekiyor. Görüşmelerde bir sonuca varılamaması halinde toplu sözleşmede devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girecek. Bu olasılık öne çıkmış gözüküyor. Çünkü memurun perşembe günkü eyleminin, bu ihtimali artırdığı yorumlanıyor.

        2019'DA DA DEVREYE GİRMİŞTİ

        Devreye hakem heyeti girerse 26-31 Ağustos arasında tarafların teklifini değerlendirip kararını verecek. Hakemin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Bu, hakem kurulunun ilk kararı olmayacak. 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde de uzlaşma sağlanamadığı için hakem kurulu kararıyla 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 oranında zam oranı belirlenmişti. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti.

        SEYYANEN 600 TL VE İKRAMİYE TALEBİ

        Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.

        'UZLAŞIYLA İMZA İSTİYORUZ'

        Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 2022 yılı için sunulan zam teklifinin talep ettiklerinin yarısı düzeyinde olduğunu ve seyyanen zammı içermediğini söyledi. Tonbul, "Hükümet yeni teklif sunmakta geç kaldı. Bu süreçte saatler bile önemli. Hükümet bir an önce taleplerimizi karşılayacak bir teklifte bulunmalı. Biz bu sözleşmenin uzlaşıyla masada imzalanmasını istiyoruz" dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın daha önce, "Bir an önce adil bir teklif gelmeli. Memnuniyet üreten sonuç çıkmalı" demişti.

            TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

            Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi ("TİS") Kanunu m.2/h) uyarınca; "Toplu iş sözleşmesi: İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeyi ifade eder." TİS; işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılır ve bu sözleşme kapsamında iş akdine, muhtevasına, çalışma şartlarına ve sona erdirilmesine ilişkin konular düzenlenir.

            Bununla birlikte TİS; tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanması ve denetimi ile uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de içerebilir. TİS aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir. Bu anlamda iki tür TİS mevcuttur. Bunlardan biri bir tek işyerini kapsayan sözleşmeler olarak işyeri TİS'leri, diğeri ise aynı işverenin aynı işkolunda birden fazla işyeri varsa hepsini kapsayan işletme TİS'leridir.

            TİS'ler için yazılı şekil öngörülmüştür, en az bir gün ve en çok üç yıl süreli olarak düzenlenirler. Bununla birlikte sürelerinin bitiminden önceki 20 gün içinde yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir. Ayrıca daha önce akdedilen TİS sona ermedikçe, yeni sözleşme yürürlüğe giremez.

            Burada altının çizilmesi gereken bir başka konu da, iş sözleşmelerinin TİS'ne aykırı olma(ma)sı halidir. Bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin, TİS hükümlerine aykırı olması halinde, TİS hükümleri aykırı olan hükümlerin yerini alır. TİS hükümlerinin bireysel iş sözleşmelerine aykırı olması halinde ise, işçinin menfaatine olan iş sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.
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