Sanayiciye 3’lü destek! Kredi kolaylığı geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mart'ta açıkladıkları Ekonomi Reform Programı'nda üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı ekonomi politikalarının odağına aldıklarını belirterek, "Bu alanları desteklemek ve üreticilerimiz üzerindeki yükü azaltmak üzere önemli adımlarımız olacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli 3 yeni mekanizmayı başlatıyoruz" dedi. 'Kocaeli İş Dünyası Buluşması' programında konuşan Elvan, devreye alınacak bu mekanizmaları şöyle anlattı:

● LIKIDITE sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanı.

● İMALATA dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5'inci ve 6'ncı bölgelerde uzun vadeli kredi desteği.

● İHRACAT potansiyeli yüksek olan KOBİ'lerin dış pazarlara açılmasını teşvik etmek üzere Eximbank Kredi Destek Paketi. Bakan Elvan, tüm bu paketlerin, reel ekonomiyi, üretken kesimleri teşvik etmek amacını taşıdığını, mevcut kaynakları seçici ve odaklı bir yaklaşımla ekonomik potansiyeli daha da geliştirmek için kullanacaklarını söyledi.

BÜYÜME % 8'İ GEÇECEK

■ TÜRKİYE ekonomisinin salgın sürecinde alınan tedbirlerin etkisiyle üretim kapasitesini koruduğunu ve büyümeye devam ettiğini kaydeden Elvan, "Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda 2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Bu yılın büyüme performansı açısından dikkat çekici bir diğer özelliği de yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştirecek olmamızdır" dedi.