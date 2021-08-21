KDV artırımı yapan kara listeden çıkacak

Yapılandırma kapsamında KDV artırımına giden mükellefler, beyanname vermediği, adresinde bulunmadığı, defter ve belge ibraz etmediği, yanıltıcı, sahte belge kullandığı için yer aldıkları 'özel esaslar listesinden' çıkacak. Haklarında KDV yönünden ihtiyati haciz uygulanan mükellefler de yararlanabilecek. Buna göre, son 5 takvim yılında faaliyette bulunulan dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren bu listeden çıkarılacak.

Hazal ATEŞ