Sosyal güvenlikte 4 önemli adım

Sosyal sigorta işlemlerinde bir dizi yeni adım yaşama geçirildi. Buna göre;

VAZİFE malullüğünde ana babaya aylıkta statü farkı sona erdi. Mevcut sistemde Emekli Sandığı çalışanlarından (4C) vazife malullüğü aylığı bağlanan veya bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan aylık bağlanıyor. Artık SSK ve Bağ-Kur kapsamındakilerin ana ve babalarına da aylık bağlanacak...

SOSYAL Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlara dönemsel prim ödeme imkanı getirildi. Mevcut uygulamada primler aylık olarak ödeniyordu. Ocak-Haziran dönemi primleri Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primleri takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenebilecek.

EV hizmetlerinde çalışanlar ile ilgili madde, "Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, istekleri halinde uzun vadeli sigorta hükümleri ile genel sağlık sigortası hükümleri" şeklinde değiştirildi. Bu kapsamda çalışanlar istekleri durumunda uzun vadeli sigorta hükümlerinden yararlanabilecek.

ELEKTRONİK ortamda düzenlenmesi durumunda yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca istirahat raporu, düzenleme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde onaylanacak. Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı 40 günü geçmeyecek. Bu süreyi aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilecek.

HAZAL ATEŞ.