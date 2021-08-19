Kadın girişimcilere 4 milyar TL (Ekonomi haberleri)

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Mart'ta devreye aldıkları Kadın Girişimci Destek Paketi'nden bugüne kadar yaklaşık 44 bin girişimci kadınının faydalandığını belirterek, "Paket kapsamında 4 milyar lirayı aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir" dedi. Malatya'da gerçekleştirilen 'Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı'nda konuşan Arslan, desteklerinin yatırıma, üretime ve istihdama dönüştüğüne tanık olmaktan çok mutluluk duyduklarını ifade etti.

MIILUX OY IDEF 2021'DE

Oyak'ın yerli üretimi güçlendirmek üzere bünyesine kattığı şirketi Miilux OY, son teknoloji ürünlerini IDEF 2021'de sergiliyor. OYAK'ın açıklamasına göre, yıllık 38 bin ton kapasite ile zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üreten Miilux OY, yurt dışına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

HOWDEN TÜRKİYE'DEN SİGORTAYA YATIRIM

Howden Türkiye, Matrix Türkiye Sigorta ve Reasürans Brokerliği'ni bünyesine kattı. Howden Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, "Pazar lideri olma stratejimiz doğrultusunda organik büyümeye devam edeceğiz" dedi. Howden Matrix Genel Müdürü Kadri Solmaz da uluslararası uzmanlık, finansal güç ve global piyasalara erişim anlamında müşterilerine ekstra fırsat yaratacaklarını söyledi.

20 BİN ATAMA 3 EYLÜL'DE TAMAM

20 bin öğretmen ataması yapmaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde değişikliğe gitti. Güncellenen takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için eğitim kurumu tercihleri, 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak. Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.