İşe girene 3.488 TL! Nasıl yararlanılacak?

İstihdam dört koldan destekleniyor. İşverenlere her yeni istihdam için prim ve vergi desteği sağlanırken, iş bulanların prim boşlukları da tamamlanabiliyor.
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na konulan Ek Madde 7 uyarınca, işsizlik ödeneğinden yararlanmakta olan kişiler 90 gün içinde yeni bir işe girer ve bu işyerlerinde en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışırsa, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ait sosyal güvenlik sigorta primlerinin işçi ve işveren payı işsizlik fonundan karşılanacak.
Sigorta primi ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılacak. 2021 yılı rakamlarıyla aylık bin 163 lira tutarındaki prim fondan karşılanacak. 3 ay işsizlik ödeneği alan işçi için fondan 3 bin 488 lira prim ödemesi yapılacak.
Bu süreler işçinin emekliliğe esas prim günlerine eklenecek.