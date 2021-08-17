Yarım gün iş tam maaş! Toplu olarak paranızı anında alabilirsiniz! 9.299 lira banka hesabınıza yatırılıyor!

Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hem de gelişen yarıyıllarda çocuk parası ödemesi yapar. Doğum yapan her anneye çalışsın ya da çalışmasın çocuk parası veriliyor. Bu destekten faydalanabilmek amacıyla anne ve babanın Türk vatandaşı olması yeterlidir. Hem de anne ya da babayı sigortalamaya lüzum yoktur. Bu ödenek, işsiz ya da sigortalı, fiyatlı ya da parasız olması yeterlidir. 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren bu program başlamıştır. E-Devlet'ten 'doğum yardımı müracaatı neticesi sorgulama' hizmeti ile doğum yardımı alabilmek amacıyla yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.
Yarım gün iş tam maaş
SSK'lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor.
Başvuru nereye yapılır?
Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. E-Devlet'ten 'doğum yardımı başvurusu sonucu sorgulama' hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.
İkiz, üçüz doğum
'Çoklu doğum yardımprogramı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun için il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruluyor.