Piyasada sıfır araba yok! Sahibinden 110 bin TL altı en uygun ikinci el araç ve modeller! 2. el araba fiyatları son dakika düştü mü?

Sıfır vasıta stoklarının yetersiz kalması ve ÖTV indiriminden sonra ikinci el araba fiyatları el yakmaya devam ediyor. Toplu taşıma vasıtalarını kullanmayı bırakan vatandaşlar, ikinci el araba fiyatları ne vakit düşecek merakla bekliyor. Yetkililer ikinci el araba sektöründe fiyatların bir vakit daha yüksek kalacağını düşünüyor. Peki en ideal ikinci el araba fiyatları nasıl? İşte 100 bin liranın altında kalan ikinci el arabalar listesi!
110 bin TL altı en uygun ikinci el araç ve modeller!
EN ÇOK İNCELENEN 2. EL ARABALAR HANGİSİ?
Ford Focus, Toyota Avensis ve Toyoto Corolla oldu. En çok incelenen ikinci el araba sırasında 4. sırada Citroen C4 ve 5. sırada ise Reult Clio oldu.
Ford Focus 1.5 TDCi Trend X – Dizel Otomatik Vites
Toyota Avensis 1.6 Comfort – Benzin/LPG Düz Vites
Toyota Corolla 1.6 Terra – Benzin/LPG Düz Vites