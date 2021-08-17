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    • Ekonomi
    • 17.08.2021 16:49
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    • 17.08.2021 16:49
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    Bankalarda son dakika depremi: 30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? 32 günlük vadeli hesap faiz oranları ne oldu?

    Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları değişik yatırım kanallarını incelemesine vesile oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Ağustos ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? Türk Lirası hem de dolar kuru amacıyla 32 günlük vadeli hesap mevduat faizleri yükseliş gösterdi. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük üstünlüğü risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır.

    takvim.com.tr
    Bankalarda son dakika depremi: 30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar?

    Nakit paranız varsa! Şuan bankaya yatırmanın tam zamanı! Hem Türk lirası hem de dolar hesabı olan bireyler amacıyla faizler yükseldi. Bankada parası olanlar amacıyla bankaların vadeli faizleri yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yurttaşların en çok arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en çok faiz veren bankayı öğrenmek istiyor. Haberimizde bu gidişatla ilgili bütün ayrıntıları veriyoruz. Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Bütün bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların beraberinde vadeli alternatif ile birikimlerinizi yönetebilir, kâr elde edebilirsiniz.

    30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar?

    30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar?

        VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?

        Koronavirüs ardından bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, gereksinim ve taşıt kredi kampanyalarının ardındannda mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu seviyesi tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir bölümünü kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti.

        Vadeli Hesap Nedir?

        Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Bütün bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların beraberinde vadeli alternatif ile birikimlerinizi yönetebilir, kâr elde edebilirsiniz.

        Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir vakit içerisinde, bankaların tanıttığı faiz oranları tarafında yüksek getiri sağlaması. Genelde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 sene üzerinden hesaplanan faizlerle kâr elde edilir. Vade amacıyla bankanızla eş güdümlü seçtiğiniz vakit ne kadar uzun olursa kâr elde etme imkanınız da o kadar artar.

        Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

        Vadeli mevduat hesabı bütün bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir imtiyaz değil, olması gereken hizmetler arasında konumunu aldığı amacıyla bütün bankalardan vadeli hesaplarınızı hemen aktifleştirebilirsiniz.

        Vadeli hesap açmak amacıyla tercih ettiğiniz rastgele bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de sayesinde hesaplarınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de durumu hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil programı üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.

        Vade Çeşitleri

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden değişik olabilir. Ancak genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 senelik vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendisine özgü bir faiz seviyesi olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla alakalı detayları bir Birikim Hesabı Nedir isimli yazımızdan öğrenebilirsiniz.

        Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

        Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj seviyesi vadeye göre değişiklık göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj seviyesi düşmektedir.
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        Haberler Ekonomi Bankalarda son dakika depremi: 30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? 32 günlük vadeli hesap faiz oranları ne oldu?
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