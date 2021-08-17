Bankalarda son dakika depremi: 30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? 32 günlük vadeli hesap faiz oranları ne oldu?

Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Vadeli mevduat hesabı bütün bankalar üzerinden açılabiliyor. Artık bir imtiyaz değil, olması gereken hizmetler arasında konumunu aldığı amacıyla bütün bankalardan vadeli hesaplarınızı hemen aktifleştirebilirsiniz.

Vadeli hesap açmak amacıyla tercih ettiğiniz rastgele bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de sayesinde hesaplarınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de durumu hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil programı üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.

Vade Çeşitleri

Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden değişik olabilir. Ancak genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 senelik vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendisine özgü bir faiz seviyesi olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla alakalı detayları bir Birikim Hesabı Nedir isimli yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj seviyesi vadeye göre değişiklık göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj seviyesi düşmektedir.