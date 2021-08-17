Bankalarda son dakika depremi: 30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? 32 günlük vadeli hesap faiz oranları ne oldu?

Nakit paranız varsa! Şuan bankaya yatırmanın tam zamanı! Hem Türk lirası hem de dolar hesabı olan bireyler amacıyla faizler yükseldi. Bankada parası olanlar amacıyla bankaların vadeli faizleri yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yurttaşların en çok arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en çok faiz veren bankayı öğrenmek istiyor. Haberimizde bu gidişatla ilgili bütün ayrıntıları veriyoruz. Vadeli hesap bankalar üzerinden bireysel ya da kurumsal olarak açılabilen bir hesap türü. Bütün bankacılık işlemlerinizi devam ettirebileceğiniz vadeli hesapların beraberinde vadeli alternatif ile birikimlerinizi yönetebilir, kâr elde edebilirsiniz.
30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar?
30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar?