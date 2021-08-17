Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.08.2021 13:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2021 13:19
    ABONE OL

    Akılları başından aldı! ÖTV indirimi sonrası Renault fiyat listesi 2021 Ağustos ve Eylül! En yeni Reno araba fiyatları kaç TL oldu?

    ÖTV indirimi sonrasında araba fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Bu anlamda Renault fiyat listesi 2021 yılı için oldukça önem kazanmış durumda. Düzenlemeyle eş güdümlü sıfır otomobillerin fiyatı gerileyecek. Dünyaca tanınan otomobil markalarının internet sitelerinde tespit edilen fiyat listesi sayfalarını güncellemeye aldığı görüldü. Türkiye’de en çok tercih edilen markaların yeni fiyatları yakın vakitte açıklaması bekleniyor. İşte 2021 Ağustos Renault ÖTV indirimli fiyat listesi.

    takvim.com.tr
    2021 Ağustos ve Eylül! En yeni Reno araba fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında oluşturulan farklılık ardındanda birtakım sıfır vasıtaların fiyatları düştü. Resmi Gazete'de yayımlanan haber tarafında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları artırıldı. Buna göre; çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller amacıyla ÖTV %45 olarak belirlendi. Söz hususu kararın ardındanda Renault fiyat listesi aramaları arttı. Peki, Renault fiyat listesi güncellendi mi? İşte ÖTV indirimi ardından vasıta fiyatları…

    ÖTV İNDİRİMLİ SIFIR RENAULT FİYAT LİSTESİ

    Renault Megane Joy 1.3 TCe

    Çıplak fiyatı: 109.228 lira

    ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira

    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira

    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

    Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira

    Yeni KDV: 29 bin lira

    2021 Model Renault Clio;

    • Joy 1.0 Sce 65 bg: 169.900 TL

    • Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 184.900 TL

    • Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 200.000 TL

    • Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 210.900 TL

    • Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 231.600 TL

        2021 Model Renault Taliant;

        • Joy 1.0 Sce 65 bg: 181.900 TL

        • Joy 1.0 Turbo 90 bg: 195.000 TL

        • Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg: 206.000 TL

        • Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 213.900 TL

        • Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg: 220.000 TL

        • Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 227.000 TL

        2021 Model Renault Megane;

        • Joy 1.3 TCe 140 bg: 232.000 TL

        • Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 251.900 TL

        • Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 356.900 TL

        • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 356.000 TL

        • Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 385.000 TL

        • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 398.000 TL

        • Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 416.000 TL

        2021 Model Renault Talisman;

        • Talisman Icon 1.3 TCe EDC 160 bg Benzin Otomatik: 610.900

        2021 Model Renault Captur;

        • Touch 1.0 TCe 90 bg Benzin Manuel: 260.000

        • Joy 1.3 TCe EDC 140 bg Benzin Otomatik: 344.900

        • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Benzin Otomatik: 344.900

        • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg Benzin Otomatik: 380.000

        2021 Model Renault Kadjar;

        • Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC Benzin Otomatik: 428.900

        2021 Model Renault Koleos;

        • Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg Benzin Otomatik: 547.000

            Renault Mais Genel Müdürü Çağdaş: "ÖTV matrah düzenlemesi için müteşekkiriz"

            Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ÖTV matrah oranlarının yeniden düzenlenmesi dolayısıyla müteşekkir olduklarını kaydederek, "Bu kararın ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotivde, ekosistemin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

            Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çağdaş, yüksek bir dinamizme sahip otomotiv sektöründe, ÖTV matrahların artan maliyetler kapsamında pazar koşullarına adapte edilmesi gerektiğini sıklıkla dile getirdiklerini belirterek, devletin de hem piyasayı yakından takip ettiğini hem de sektör temsilcilerini dinleyerek gerekli düzenlemelerle sektöre destek olduğunu belirtti.

            Çağdaş, şunları kaydetti:

            "Bu anlamda Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeniden düzenlen ÖTV matrah oranlarını memnuniyetle karşılarken, müteşekkir olduğumuzu da ifade etmeliyim. Bu kararın ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotivde, ekosistemin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

            Son dönemde artan üretim maliyetleri, hem tüketiciler için erişebilir modellerde bir daralma hem de fiyat enflasyonu yaratmıştı. Matrah güncellemesi, ivmenin azalmaya başladığı sektöre nefes aldırırken, yüzde 45 ve 50'lik ÖTV diliminde daha fazla modelin yer almasıyla tüketiciler için seçenekler artacak. Yılın son çeyreği öncesinde yapılan bu revizyonun, esasen pazar dinamikleri açısından zamanlamasının da yerinde olduğunu söyleyebiliriz."

            Fiyatların bir miktar aşağıya çekilmesiyle birlikte nispeten sakin geçen yaz aylarının ardından pazarda pozitif bir rüzgâr beklediklerini kaydeden Çağdaş, öte yandan çip tedariki sorunlarına paralel olarak araç bulunabilirliğinin de sektörün bir diğer önemli gündemi olduğunu hatırlattı. Çağdaş, bu nedenle ihtiyatlı olmakta fayda olduğunu belirterek, "MAİS olarak özellikle Clio ve Megane Sedan gibi yerli üretim Renault modellerimizi hem de Dacia modellerimizi bir alt ÖTV bareminde daha uygun fiyatla tüketicilerimizle buluşturabilecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

            Yeni matrah düzenlemesinin baremler arasındaki geçişlerde yüzde 5-yüzde 17 oranlarında indirim olarak yansıyacağını söyleyebiliriz. Hibrit modellerindeki güncellemenin de özellikle çevreci ve yeni teknolojilere uyum sağlamak açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada motoru da dahil Türkiye'de üretilen ve Avrupa'ya ihraç edilen Clio Hibrit modelimizin iç pazarda satışa sunulmasını da ana hissedarımızla birlikte değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            IDEF 2021 kapılarını açtı
            Haberler Ekonomi Akılları başından aldı! ÖTV indirimi sonrası Renault fiyat listesi 2021 Ağustos ve Eylül! En yeni Reno araba fiyatları kaç TL oldu?
                SON DAKİKA