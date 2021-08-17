Akılları başından aldı! ÖTV indirimi sonrası Renault fiyat listesi 2021 Ağustos ve Eylül! En yeni Reno araba fiyatları kaç TL oldu?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında oluşturulan farklılık ardındanda birtakım sıfır vasıtaların fiyatları düştü. Resmi Gazete'de yayımlanan haber tarafında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları artırıldı. Buna göre; çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller amacıyla ÖTV %45 olarak belirlendi. Söz hususu kararın ardındanda Renault fiyat listesi aramaları arttı. Peki, Renault fiyat listesi güncellendi mi? İşte ÖTV indirimi ardından vasıta fiyatları…
ÖTV İNDİRİMLİ SIFIR RENAULT FİYAT LİSTESİ
Renault Megane Joy 1.3 TCe
Çıplak fiyatı: 109.228 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
Yeni KDV: 29 bin lira
2021 Model Renault Clio;
• Joy 1.0 Sce 65 bg: 169.900 TL
• Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 184.900 TL
• Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 200.000 TL
• Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 210.900 TL
• Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 231.600 TL