3 ay geri ödemesiz kredinin detayları belli oldu! Başvuran tüm vatandaşlara anında 2.000-4.000 ile 30.000 TL kredi verilecek!

3 ay ertelemeli kredinin ayrıntıları belirli oldu. Bankalar doğrultusundan gelen son dakika kararları ile birlikte gereksinimi olan şahıslar anlık olarak kredi çekebilecekler. 3 ay geri ödemesiz olarak verdiği kredi kapsamında anlık olarak gereksinim kredisi alabilecekler. Ekonomik anlamda ciddi biçimde eforluk sürüklemekte olan vatandaşlar bir yandan da borçlar amacıyla düşmüş gidişattalar. Bunların üstesinden kısa müddette gelebilmek amacıyla bir hayli şahıs bankalar kapsamında muhtelif kredi alternatifleri gelmeye devam ediyor. Korona virüs süreçlerinde bir nebze halleri hafifletmek amacıyla bu fırsatlar vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Kredi maksimum vade seçenekleri ile birlikte sunuluyor.
2000 TL 36 ay geri ödeme
4000 TL 36 ay geri ödeme