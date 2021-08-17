2021 yılı ÖTV indirimi sonrasında yerli otomobil TOGG fiyat listesi belli oldu mu? TOGG'un fiyatı düştü mü?

2019 yılının son ayında kamuoyu ile paylaşılan yerli otomobil TOGG, elektrikli araçlara gelen ÖTV indirimi sonrasında tekrar gündeme geldi. TOGG fiyat listesi 2021belli oldu mu? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG ne kadar fiyat! İşte, konuyla alakalı bütün detaylar… Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun aktardığı bilgilere göre otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek. 2021 yılında tamamlanacak olan fabrikada 2 SUV, 1 MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model üretilecek. Toplam 4 binden fazla insanın istihdam edilmesi beklenen fabrikanın yılda 150 binden fazla araç üretmesi planlanıyor.
TOGG, 2030'A KADAR ORTAK PLATFORMDA ELEKTRİKLİ VE BAĞLANTILI 5 FARKLI MODEL ÜRETECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
TOGG tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gemlik tesisindeki inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla ve plana göre sürdüğü belirtilerek, tesisin gelecek yılın sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu. İlk seri otomobilin 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesinin hedeflendiği, başlangıçta yüzde 51 olacak yerlilik oranının 2025'te yüzde 68'e çıkacağı bildirilmişti. TOGG, 2030'a kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üreteceğini açıklamıştı
TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU?
Fabrika temelleri atılan ve bir süre sonra üretim planlamasına başlayacak olan TOGG yerli otomobil fiyatları için gözler, yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Bazı mecralarda yerli otomobilin baz versiyonunun 25 bin dolardan satışa çıkacağı iddiaları üzerine açıklama yapma gereği duyan TOGG, konuya açıklık getirmiş oldu. İşte, TOGG tarafından yapılan yerli otomobil fiyatları açıklaması