2021 ÖTV indirimi! 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle! Fiat Egea, Doblo 2021 model sıfır araç kampanyası faiz oranları yerlerde

Fiat ÖTV ardından yeni indirimli güncel fiyat listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı kararı ile tekrar düzenenlenen ÖTV matrahı ardından otomotiv yapımcısı Urban ve Lounge paketlerinde 56 bin TL'ye varan indirim yaptı. İşte 2021 Ağustos ayı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ardından indirimli yeni fiyat listesi... Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi.
Fiat Egea 1.4 Fire
Çıplak fiyatı: 90.339 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
Yeni KDV: 23 bin 578 lira
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95: 159.900
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP: 205.900
Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP: 231.900
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 177.900
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 204.900
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95: 214.900
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 245.300
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 191.900
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 218.900
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 228.900
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 253.600