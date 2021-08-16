Yeni işçi için ayda 3.700 TL destek

İşletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğinin ardından Eylül ayı itibariyle 'yeni nesil çalışma yöntemleri, teşviklerin revize edilmesi, geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü, genç istihdam ulusal strateji belgesini' içeren dönüşüm ajandası yaşama geçiriliyor. Türkiye İş Kurumu bu yılın ilk 6 ayında 680 bin kişiye iş kapısı açarken, açık iş sayısı da 106 bini geçti. İşe alınan her bir işçinin sigorta primi ve ücreti üzerinden alınan vergiyi 12 ay boyunca devlet karşılıyor. Aylık bin 341 lira sigorta prim desteği verilirken, damga ve gelir vergisiyle beraber destek tutarı bin 556 liraya ulaşıyor. İmalat ve bilişim sektörlerinde asgari ücretin brütüne kadar karşılanıyor. Bu da 3 bin 577 lira prim ve vergiyle birlikte 3 bin 700 liraya çıkıyor. Normalde 12 ay olan destek kadınlar, 18-25 yaş arası gençler, engelliler için 18 ay uygulanıyor. İlave istihdam oluşturan firmalar düşük finansman maliyetiyle kredi kullanabiliyor. HAZAL ATEŞ.