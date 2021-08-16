Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.08.2021 14:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2021 14:19
    ABONE OL

    Vatandaşa 800 ve 900 lira kaymakamlık yardımı! Kaymakamlık desteği nasıl alınır? İşte destek alma şartları!

    Kaymakamlıklardan çeşitli yardımlar vatandaşların imdadına koşuyor. Bu anlamda ülkemizdeki bütün kaymakamlıklarda tespit edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla oluşturulan araştırma ve araştırmaler sonucunda yardım etmeye muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere alakalı kanunlar kapsamında yayılan yardımlar Kaymakamlık yardımları olarak biliniyor. İhtiyaç sahibi kişilere bu zor ekonomik şartlarda biraz olsun destek olabilmek suretiyle kaymakamlık doğrultusundan sağlanan belli başlı sosyal yardımları haberimizde veriyoruz. Peki Kaymakamlık desteği nasıl alınır? İşte destek alma şartları!

    Vatandaşa 800 ve 900 lira kaymakamlık yardımı! Kaymakamlık desteği nasıl alınır?

    Kaymakamlıklar doğrultusundan gereksinim sahibi vatandaşlara yayılan detaylı yardımlar bulunuyor. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak yerine getirilmeye çalışılan hizmetler arasında tespit edilen sosyal yardımlar kaymakamlıklar vasıtasıyla da gereksinim sahiplerine sunuluyor. Peki, çoğu gelir düzeyi az vatandaşın araştırdığı ve dertlerine bir nebze de olsa deva olabilecek kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir?

    KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMLARI NELERDİR?

    İhtiyaç sahibi kişilere bu zor ekonomik şartlarda biraz olsun destek olabilmek suretiyle kaymakamlık doğrultusundan sağlanan belli başlı sosyal yardımlar şunlardır:

    Nakit (Para) Yardımı: İhtiyaç sahibi vatandaşlara lüzumlu şartları sağlamaları halinda yayılan maaş yardımıdır.

    Erzak Yardımı: Bu yardımda gereksinim sahibi aileler belirleme edilir ve yiyecek, meşrubat olarak desteklenir.

    Çocuk Yardımı: Okul evveli dönemdeki çocukların; mama, bez, giyinme vb. gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

    Kira Yardımı: Oturdukları evin kirasını ödeyemeyecek halde belirleme edilen ailelerin bu giderlerinin karşılanmasıdır.

    Yakacak ve Giyecek Yardımları: Erzak yardımında bulunduğu gibi ekonomik olarak çok zor şartlarda yaşamaya çalışan aile bireylerinin yakacak ve giyecek gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

    Eğitim Yardımları: Yardıma muhtaç ailelerin okul çağındaki çocuklarının kırtasiye ve eğitim giderlerinin karşılanmasıdır.

    Proje Destek Yardımları: İşsiz 18-60 yaşları arsındaki vatandaşların başvurabildiği bir yardımdır.

    Özürlü İhtiyaç Yardımı: Engelli vatandaşların gereksinimlerini karşılamak üzere oluşturulmuş yardımlardır.

    Yaşlılık Yardımı: Emeklilik gibi bir güvencesi bulunmayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların başvurabileceği bir yardımdır.

    Sağlık Yardımı: Bu yardım da sıhhat problemleri yaşam sürdüren ya da hiçbir sıhhat emniyeti bulunmayan vatandaşların faydalanabildiği bir sosyal yardımdır.

        KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR

        Yardımlara; geçim sorunu içinde hayatlarını idame ettirmeye çalışan kişiler, dar gelirli olanlar, yoksullar, yaşlılar, yetim kalmış çocuklar, dul kalmış kimseler, sıhhat problemleri yaşam sürdürenlar gibi çoğu gereksinim sahibi başvurabiliyor.

        Başvuruda belirleme edilen gereksinim sahiplerinin geçim sorunu yaşam sürdüren, gereksinimlerini karşılayamayan, rastgele bir mal zenginliği bulunmayan ve sigortalı bir işi olmayan kimseler olması halinda; ismi geride bıraktığımız kaymakamlık sosyal yardımlarından yararlanması olası olabiliyor.

        KAYMAKAMLIK SOSYAL YARDIMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Saymış bulunduğumuz tüm kaymakamlık sosyal yardımlarında gereksinim konusuyla alakalı hali kanıt eden belgeler müracaatte belirleme edilen vatandaşlardan istenmektedir. Aynı vakitte müracaat esnasından gereksinim sahibi vatandaşların yanlarında kimlik kartlarının bulunması gerekir. Başvuru formu doldurulurken de her gereksinim sahibi kendi müracaat içeriğine göre alakalı sosyal yardımları işaretlemek suretiyle halini belirtir. Talepte bulunulan sosyal yardımlar kapsamında istenilen belgeler tamamlanır.

        Örneğin, engelli bir vatandaş tam teşekküllü bir hastaneden alacağı kurul raporu ile engelini belgeleyerek müracaatını yapabilir.

        Aynı şekilde velisini ya da vasisini yitirmiş bir vatandaşın bu yakınlarını kaybettiğini belgeleyen evraklar ile müracaatını yapması gerekir.

        MADDİ GÜVENCESİ OLMAYAN AİLELERE MÜJDE!

        Çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede öğrenim gören, ihtiyaç sahibi ailelere devletten destek gecikmedi. Devlet birçok sorun ile karşılaştığımız bu dönemde sosyal devlet anlayışı ile birçok yardımda bulunuyor. İşsizlere, durumu olmayan kiracılara ve daha bunun gibi kategorize edilmiş birçok grup için yapılan dayanışmaların ardından eğitim alanı için de bir destek başlatıldı.

        Maddi sorunlar çocukları etkilemesin ve çocuklar rahatça okullarına devam edebilsinler diye devlet 500 ile 800 TL arası destek paketleri oluşturdu. Bu yardımlar; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilköğretim öğrencileri için 750 TL, liseye gidenler için 800 TL ve üniversite öğrencileri için de 900 TL bandında. Maddi güvencesi olmayan ve çocuk okutan aileler bu yardımdan yararlanabilecekler. Ayrıca, bu yardımdan okul ve bulunulan şehir gözetmeksizin herkes yararlanabilir.

            ÇALIŞMAYANLARA YAPILAN YARDIMLAR

            Çalışmayan, işi olmayan, geliri olmayan veya ihtiyacı bulunan vatandaşlara yapılan yardımlardır. Bu yardımları alabilmek için mevzuatta yer alan tüm ihtiyaç koşullarının oluşması ve yazılı başvuru yapılması gerekir. İşte vatandaşların alabilecekleri o yardım ödemeleri.

            ÇALIŞANLARA DESTEK ÖDEMESİ

            Bu destek ödemelerin kişinin hak sahibi olması önemli nokta. Ayrıca ödemeleri alabilemk için de ayrı ayrı şartların tamamının sağlanması gerekiyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yangında kül olan umutlar yardımlaşma ile yeşeriyor
            Haberler Ekonomi Vatandaşa 800 ve 900 lira kaymakamlık yardımı! Kaymakamlık desteği nasıl alınır? İşte destek alma şartları!
                SON DAKİKA